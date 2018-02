İranlı kadınların başörtüsü eylemi yayılıyor

İranlı gazeteci, birçok farklı noktada eylemi tekrarlayan kadınların aksine Nergiz Hüseyin'in tutuklanmış olmasının ise Engelab caddesindeki simge nokta ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Şebnem von Hein, "tüm kadınları gözaltına almaları ya da tutuklamaları mümkün değil" diyerek, kısa süren ve tek başına yapılan eylemlere müdahale etmenin de zor olduğunu söylüyor.

"Başörtülü kadınlar da destek verdi"

İran'da eylemler nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı. Özellikle de Çarşamba günleri. Ancak artık eylemler farklı günlerde de yapılıyor. İranlı gazeteci von Hein, eyleme katılan kadınların sayısını belirlemenin zor olduğunu ve ellerinde istatistik olmadığını belirtiyor.

İranlı gazeteci, başörtüsü takan kadınların da ellerine bir başörtüsü alarak eyleme destek verdiğine dikkat çekiyor. Movahed‘in avukatı Nesrin Sotoudeh de İran’da birçok kadın ve erkeğin başörtüsüne karşı oldukları görüşünde.

İran'daki başörtüsü eylemi sokakların yanı sıra sosyal medya üzerinden de yayılmaya devam ediyor. Beyaz başörtüsü simgesinin yerini de farklı renkte başörtüleri almaya başladı. İranlı kadınlar artık "Beyaz Çarşamba" adı altında her an her renkte başörtüleriyle eylem yapıyor.

DW/GA/BÖ

