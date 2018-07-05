HABER

İranlı komutandan boğaz tehdidi

05.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları komutanlarından İsmail Kevseri, ülkesinin petrol satışının engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

İranlı komutandan boğaz tehdidi

İran'la uluslararası toplum arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili belirsizlikler sürerken Tahran'ın tepkisinin sertleşebileceği mesajları geliyor.

Young Journalists Club adlı bir portalın haberine göre İran Devrim Muhafızları komutanlarından İsmail Kevser, İran petrolünün satışının engellenmesi halinde İran'ın da Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol gemileri engelleyebileceğini söyledi.

Haber portalına göre Kevseri, "İran petrolünü durdurmak istiyorlarsa, biz de o zaman Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarına izin vermeyiz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran'la nükleer anlaşmadan çekilmiş ve ülkeye ekonomik yaptırımların yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. ABD yönetimi bu kapsamda müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmaları çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de nükleer anlaşmanın geleceği ile ilgili olarak Avrupa ülkelerinde temaslarda bulunuyor. Hafta başında İsviçre'yi ziyaret eden Ruhani dün Avusturyalı yetkililerle bir araya geldi.

Ruhani, Viyana'da yaptığı açıklamada ABD'nin çekilmesinin ardından nükleer anlaşmaya imza koyan diğer ülkelerden, İran'ın çıkarlarının korunacağı yönünde güvence vermelerini, bu koşulun sağlanması halinde anlaşmanın devam edebileceğini söyledi.

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Ülke şokta! Kayıp sayısı 332'ye çıktıÜlke şokta! Kayıp sayısı 332'ye çıktı
Milyarder işadamı düşerek hayatını kaybettiMilyarder işadamı düşerek hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN hürmüz boğaz İsmail Kevseri tehdit nükleer anlaşma

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hadi ordan sende.
Diğer Haberler
Türkiye raportörü Kati Piri'den şok açıklama: Müzakerelerin askıya alınmasını isteyeceğiz

Türkiye raportörü Kati Piri'den şok açıklama: Müzakerelerin askıya alınmasını isteyeceğiz

Ülke şokta! Kayıp sayısı 332'ye çıktı

Ülke şokta! Kayıp sayısı 332'ye çıktı

Milyarder işadamı düşerek hayatını kaybetti

Milyarder işadamı düşerek hayatını kaybetti

Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!

Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!

Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

ABD polisi alarma geçti! Protestocu Özgürlük Anıtı'na tırmandı!

ABD polisi alarma geçti! Protestocu Özgürlük Anıtı'na tırmandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.