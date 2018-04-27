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İranlı Kürtler 12 Gündür Grevde

27.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

İran’ın kuzeybatısındaki Baneh kenti esnafı, Iraklı Kürtlerle ticaret yollarının engellenmesi nedeniyle 15 Nisan’dan bu yana kepenk kapatırken, halk da dün bir gösteriyle eyleme destek verdi

İranlı Kürtler 12 Gündür Grevde

İran’ın kuzeybatısındaki Baneh kenti esnafı, Iraklı Kürtlerle ticaret yollarının engellenmesi nedeniyle 15 Nisan’dan bu yana kepenk kapatırken, halk da dün bir gösteriyle eyleme destek verdi.

Yüzlerce İranlı Kürt, ülkenin kuzeybatısında 12 gündür süren greve destek amacıyla dün de sokaklardaydı.

Amerika’nın Sesi’nin Farsça Yayın Bölümü’nün konuştuğu Irak sınırına yakın Baneh kenti sakinleri, yerel hükümet binası civarındaki gösteriye yaklaşık bin kişinin katıldığını ve gösterinin barışçıl bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Göstericiler Baneh Valisi’nin istifasını isteyen sloganlar attılar. Halk, valinin merkezi hükümete, Irak’la ticaret yollarını yeniden açması için yeterince baskı yapmamasından şikayetçi. Sınırın iki tarafındaki Kürt nüfus karşılıklı güçlü ticari ilişkilere sahip. Baneh’deki Kürtler’in çoğu Iraklı Kürtler’den aldıkları malları satarak geçimlerini sağlıyor.

Gösteriye katılanlar, Tahran’dan gelen bir heyetle de görüşerek sıkıntılarını dile getirdiler. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mojtaba Khosrowtaj’ın kendilerine ithalat vergilerini düşürme sözü verdiğini kaydettiler. Ancak göstericiler bu öneriyi geç kalmış bir teklif olarak değerlendiriyor.

Tahran’daki kaynaklar bu bilgileri henüz doğrulamadı.

Göstericilerin çoğu da ticarete yeniden izin verilmezse aç kalacaklarını ifade eden pankartlar taşıdı.

Esnaf, 15 Nisan’dan bu yana bölgede kepenk indirmiş durumda.

Baneh Vali Yardımcısı ise resmi IRNA haber ajansına verdiği demeçte, ticaretin Irak hükümetinin isteği üzerine kısıtlandığını söyledi.

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