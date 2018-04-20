İranlı Kürtleri Hareketlendiren Karar

İran’ın kuzeybatısındaki Kürtler, Irak Kürt bölgesiyle ticari açıdan büyük öneme sahip kuzeydeki Irak sınırının Tahran yönetimince kapatılmasını beş gündür kepenk indirerek protesto ediyor.

Bölgeden gelen haberler, protestoların en az yedi kente yayıldığı yönünde. Dükkanların kepenk indirdiği sokaklarda, protesto gösterileri var.

Aralık ayından bu yana Irak Kürt bölgesinden yapılan ticaret İran hükümeti tarafından engelleniyor. Yerel ekonominin büyük ölçüde bu ticarete dayandığı bölgede, yoksulluk ve talep azlığı nedeniyle zorluk yaşanıyor.

İran’ın resmi IRNA haber ajansına konuşan Baneh Vali Yardımcısı Nejat Şahidi, güvenliği sağlama amacıyla Irak tarafından sınırın kapatılmasının istendiğini söyledi.

Şahidi, yabancı ajanları esnafı protestolar için kışkırtmakla suçladı.

Ancak Amerika’nın Sesi Farsça Yayın Bölümü’ne konuşan İranlı Kürtler, sınırın kapatılmasının İran’ın girişimi olduğunu düşünüyor.

İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Said Celili, Çarşamba günü camide buluştuğu yerel halka protestolara son verip işlerine dönmeleri çağrısı yaptı.

Dün beşinci gününü dolduran protestolarda herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.