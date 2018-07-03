İranlı Muhaliflere Saldırmayı Planlayan Çift Belçika’da Yakalandı 

Paris’in kuzeyinde bir sergi salonunda düzenlenen gösteriye sürgündeki İranlılar dışında çok sayıda Amerikalı konuşmacı da katılıyordu.

Uzmanlara göre bu malzemeler 25 bin kişilik gösteriyi kan gölüne çevirmek ve panik yaratmak için yeterliydi.

Federal savcı Eric Van der Sijpt, polisin Cumartesi günü çiftin aracında yarım kilo patlayıcı ve fünye olduğunu kaydetti.

Federal savcı Belçika vatandaşı olan iki saldırganı “terör cinayeti işleme girişimi” ve “terör suçu işlemeye hazırlanmakla” suçladı. Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani de Cumartesi günü Paris yakınındaki Villepinte kasabasında yapılan gösterinin konuşmacıları arasındaydı.

Belçika polisi Fransa’da İran muhalefetinin haftasonunda yaptığı büyük gösteriyi bombalamayı planlayan İran kökenli evli bir çifti Fransa’ya doğru yola çıkmadan yakaladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise suçlamaları "sahte ve tezgah" olarak değerlendirdi.

Zarif Twitter mesajında “Ne kadar uygun: Tam biz Avrupa’ya cumhurbaşkanı düzeyinde seyahat ederken İran’ın operasyon düzenlediği iddia ediliyor ve iki kişi gözaltına alınıyor” dedi.

Zarif mesajında İran’ın her türlü şiddet ve terörü kınadığını kaydetti.

Sürgündeki İranlı grup Halkın Mücahitleri daha önce silahlı bir gruptu ve hem AB’nin hemde ABD’nin terörist ülkeler listelerindeydi ancak grup sonra bu listelerden çıkartıldı. Haftasonu yapılan ggösteri İran’da rejim değişikliğinin tohumunu atmayı hedefliyordu.

