İranlı Öğrenciden Hamaney’e Sert Eleştiri

İranlı üniversite öğrencileri ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’le bir araya geldi. Yerel basına göre öğrenciler Hamaney’e ülkenin gidişatıyla ilgili sert eleştiriler yöneltti. Tartışmada Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinden duyulan kaygı ve ekonominin durumu da dile getirildi.

Bir kız öğrencinin İran’ın karşı karşıya olduğu sorunların listesini okuması ve Hamaney’e doğrudan soru yöneltmesi tartışmanın sıra dışı anlarındandı. Zira Hamaney, İranlıların gözünde Tanrı’nın ardından ikinci sırada geliyor.

Hamaney her Ramazan’da kalabalıkların kaygılarını dinliyor ancak bu kez tartışma ekonomik sıkıntıdan dolayı çiftçiler ve kamyon şoförlerinin grevde olduğu ülkede geniş yankı uyandırdı.

Öğrencinin listesinde toplumsal sınıflar arasında derinleşen sistematik eşitsizlik, kamu güveninin sarsılması, çevre krizlerinin ve gecekondu mahallelerinin artması, yüksek işsizlik, azınlıkların yüzleştiği sorunlar, İran’ın hukuk ve güvenlik sistemindeki aşırıcı unsurların artması, aktivistleri hedef almak için kurgu suçlar üretilmesi de vardı.