İranlı Öğrenciden Hamaney’e Sert Eleştiri

İranlı üniversite öğrencileri ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’le bir araya geldi. Yerel basına göre öğrenciler Hamaney’e ülkenin gidişatıyla ilgili sert eleştiriler yöneltti. Tartışmada Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinden duyulan kaygı ve ekonominin durumu da dile getirildi.
Bir kız öğrencinin İran’ın karşı karşıya olduğu sorunların listesini okuması ve Hamaney’e doğrudan soru yöneltmesi tartışmanın sıra dışı anlarındandı. Zira Hamaney, İranlıların gözünde Tanrı’nın ardından ikinci sırada geliyor.
Hamaney her Ramazan’da kalabalıkların kaygılarını dinliyor ancak bu kez tartışma ekonomik sıkıntıdan dolayı çiftçiler ve kamyon şoförlerinin grevde olduğu ülkede geniş yankı uyandırdı.
Öğrencinin listesinde toplumsal sınıflar arasında derinleşen sistematik eşitsizlik, kamu güveninin sarsılması, çevre krizlerinin ve gecekondu mahallelerinin artması, yüksek işsizlik, azınlıkların yüzleştiği sorunlar, İran’ın hukuk ve güvenlik sistemindeki aşırıcı unsurların artması, aktivistleri hedef almak için kurgu suçlar üretilmesi de vardı.
‘‘Sanıldığı kadar kolay değil’’
Hamaney konuşmasında sorunların giderilmesinin öğrencilerin sandığı kadar kolay olmadığını söyledi. Hamaney çözümlerden birinin devlet kurumlarına devrimci, motivasyonu yüksek ve işine bağlı gençlerin alınması olabileceğini söyledi.
Hamaney, toplumun büyümesinin ifade özgürlüğüyle olacağını söyledi.
Reform yanlısı Mardomsalari gazetesi de öğrencinin demokrasinin geliştirilmesi çağrısı yaptığı konuşmasının tamamını sayfalarına taşıdı.
İran, son sözü Hamaney’in söylediği bir dini yönetime sahip. Ancak cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleri seçimle göreve geliyor. Parlamentoda hem reformcular hem de katı muhafazakarlar yer alıyor.
Ülkede Aralık ve Ocak aylarından bu yana ekonomik sıkıntılar protesto gösterileri düzenlenmesine neden oldu. Gösteriler sırasında bazen şiddet olayları yaşandı ve hükümet karşıtı sloganlar atıldı.
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