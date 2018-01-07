İranlı Sürgün Sanatçının Son Durağı Diyarbakır

Son Güncelleme 2 saat önce 07.01.2018 23:12 |2 saat önce

Rejimi eleştirdiği için tehdit alan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan İranlı heykeltıraş Seywan Seidiyan’ın son durağı Diyarbakır oldu. Ülkesindeki protestoları yakından takip eden Seidiyan, İran’daki rejimin yıkılacağına inanıyor.

Rejimi eleştirdiği için tehdit alan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan İranlı heykeltıraş Seywan Seidiyan'ın son durağı Diyarbakır oldu. Ülkesindeki protestoları yakından takip eden Seidiyan, İran'daki rejimin yıkılacağına inanıyor. Adı Seywan Seidiyan. İran'ın Kürt kenti Mahabad doğumlu. 46 yaşında ve son beş yıldır Diyarbakır'da yaşıyor. Diyarbakır'da yaşamasının nedeni ise ülkesine dönememesi. Rejime yönelik sert eleştirileri nedeniyle tehdit almaya başlayınca ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Seidiyan o günleri Amerika'nın Sesi'ne anlattı; ”Ben İran'dayken de çok aktiftim, sanat alanında etkinliklerim vardı. Eleştirel bir yapım vardı, her şeye eleştirel bakıyordum. Ortadoğu'da kimse eleştiri yapanları sevmez. Ortadoğu siyasetçisi alkışı sever. Siyasi bir hareket göreyim ki eleştiri yapanları sevsin, hep tehlike görürler. Ben her yerde eleştiri yapardım. Bir gün resmi bir toplantıya katıldım. Tahran'dan gelen bir imamın katıldığı resmi bir toplantıydı. Kültür ve sanat üzerine çok sert eleştiriler yaptım. Bu da hoşlarına gitmedi. Ondan sonra salondan çıkmak zorunda kaldım. Bu olaydan sonra tehditler almaya başladım. Bir gün beni bir yere davet ettiler ‘Seni yok edebiliriz ama bak yeteneklisin kendine dikkat et' dediler. Yakınlarım benim orda kalmamam gerektiğini söylediler. Ben de İran'ı terk ettim. Benim hiç siyasi çalışmam olmadı. Buna rağmen çıktım ”dedi.

İran'dan kaçarak Irak Kürt Bölgesinin Süleymaniye kentinde giden Seidiyan, Süleymaniye Üniversitesi Sanat Bölümü'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra sanatsal yeteneklerini geliştirmek üzere geldiği Türkiye'de Diyarbakır'a yerleşti. Beş yıldır Diyarbakır'da yaşayan Seidiyan, atık demirlerden metal heykeller yapıyor. Eşiyle ve çocuğuyla birlikte Diyarbakır'a yerleşse de Seidiyan'ın gözü kulağı ülkesinde. İranlı yöneticilerin kurnaz ve akıllı olduklarını söyleyen Seidiyan, gösterilerin yumurta nedeniyle çıktığı iddialarına da değindi. Seidiyan, ”Halk yumurta alamadığı için bu devrim oldu diyorlar şaka gibi ama böyle. Halk yumurta alamayacak duruma geldi. Milyon dolarlar Suriye'deki savaşa, Haşdi Şaabiye gidiyor. Şimdi İran'da orta sınıf yoktur ya çok zengin ya çok fakir vardır. İtiraz eden karşı duranları, hatta kendi yandaşlarını bile baskı altına aldılar. Bu kadar diktatörlük var. Fars olmayan halklara da çok zulüm edildi. Kürtleri kanla bastırdılar. Türklere Belucilere baskı yaptılar. Yalan bir İslam'la, baskıyla yönettiler. Sonuç böyle oldu, herkesi bıktırdılar” diye konuştu.