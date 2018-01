İranlı Sürgün Sanatçının Son Durağı Diyarbakır

Rejimi eleştirdiği için tehdit alan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan İranlı heykeltıraş Seywan Seidiyan'ın son durağı Diyarbakır oldu. Ülkesindeki protestoları yakından takip eden Seidiyan, İran'daki rejimin yıkılacağına inanıyor.

Adı Seywan Seidiyan. İran'ın Kürt kenti Mahabad doğumlu. 46 yaşında ve son beş yıldır Diyarbakır'da yaşıyor. Diyarbakır'da yaşamasının nedeni ise ülkesine dönememesi. Rejime yönelik sert eleştirileri nedeniyle tehdit almaya başlayınca ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Seidiyan o günleri Amerika'nın Sesi'ne anlattı; ”Ben İran'dayken de çok aktiftim, sanat alanında etkinliklerim vardı. Eleştirel bir yapım vardı, her şeye eleştirel bakıyordum. Ortadoğu'da kimse eleştiri yapanları sevmez. Ortadoğu siyasetçisi alkışı sever. Siyasi bir hareket göreyim ki eleştiri yapanları sevsin, hep tehlike görürler. Ben her yerde eleştiri yapardım. Bir gün resmi bir toplantıya katıldım. Tahran'dan gelen bir imamın katıldığı resmi bir toplantıydı. Kültür ve sanat üzerine çok sert eleştiriler yaptım. Bu da hoşlarına gitmedi. Ondan sonra salondan çıkmak zorunda kaldım. Bu olaydan sonra tehditler almaya başladım. Bir gün beni bir yere davet ettiler ‘Seni yok edebiliriz ama bak yeteneklisin kendine dikkat et' dediler. Yakınlarım benim orda kalmamam gerektiğini söylediler. Ben de İran'ı terk ettim. Benim hiç siyasi çalışmam olmadı. Buna rağmen çıktım ”dedi.