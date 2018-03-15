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İranlı ve Rus şirketlerden petrol anlaşması

15.03.2018 00:38 | Son Güncelleme

İran, ülkenin batısındaki iki petrol sahasında üretimi artırmak için Rus devletine bağlı enerji şirketi Zarubejneft ile 600 milyon euro değerinde bir anlaşma yaptı.

İranlı ve Rus şirketlerden petrol anlaşması

Rus devletine bağlı Zarubejneft ile İranlı özel şirket Dana Enerji, Irak sınırı yakınlarındaki İlam vilayetinde yer alan Aban ve Paydar sahalarındaki üretimi günde 36 bin varilden 48 bin varile çıkarmak için 742 milyon dolarlık (600 milyon euro) bir anlaşma imzaladı.

Ulusal İran Petrol Şirketi'nin başındaki isim olan Ali Kardor, ülkesinin bir Rus şirketiyle ilk kez böyle bir anlaşma yaptığını belirtti. İran'ın başkenti Tahran'daki imza töreninde konuşan Kardor, "Siyasi cephede Rusya ile ilişkiler zaten en üst düzeyde. Ancak ekonomik boyutta aynı seviyede değildi" dedi.

İranlı yetkili, Rusya'nın petrol sahaları keşfedip geliştirme konusunda "büyük tecrübe" sahibi olduğunu sözlerine ekledi.

"İran'a 4 milyar dolar kazandıracak"

İmza töreninde açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijen Namadar Zengene ise söz konusu iki petrol sahasındaki üretim artışının önümüzdeki yıllarda Tahran'a 4 milyar dolar kazandıracağını söyledi.

Yapılan anlaşmaya göre, petrol üretiminin artırılması için hayata geçirilecek proje kapsamında, sermayenin yüzde 80'ini Rus şirketi koyacak. Geri kalanı ise Dana Enerji sağlayacak.

Tahran'daki imzalar, ABD'nin 2015 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilebileceği endişelerinin arttığı bir dönemde atıldı. Bu mutabakatla nükleer programına dair bazı ödünler veren Tahran, söz konusu anlaşma karşılığında ise İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesiyle ödüllendirilmişti. Ancak ABD'nin bu anlaşmayı bozması hâlinde, yabancı şirketlerin İran'da iş yapabilmeleri tekrar zorlaşacak.

Rus Zarubejneft, 2015'teki nükleer mutabakattan bu yana İran'la anlaşma imzalayan ikinci yabancı enerji şirketi oldu. Fransız Total liderliğindeki bir konsorsiyum Temmuz 2017'de ABD'nin baskılarına rağmen, Tahran'la 4.8 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.

AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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