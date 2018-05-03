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İranlı Zibakalam'a DW İfade Özgürlüğü Ödülü

03.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

DW'ye verdiği bir mülakat nedeniyle İran'da 18 ay hapis cezası alan İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam, DW'nin bu seneki İfade Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.

Deutsche Welle (DW), 2018 İfade Özgürlüğü Ödülü'nü İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam'a vermeye karar verdi. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Zibakalam'a ödülünü 12 Haziran'da Bonn'da düzenlenecek Global Medya Forumu'nda takdim edecek.

Tahran Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Zibakalam, İran'ın en tanınmış siyaset bilimcileri arasında yer alıyor. Zibakalam, DW'ye verdiği bir röportajda İran hükümetini 2017'nin sonunda çıkan toplumsal olaylar nedeniyle eleştirdiği için Nisan ayında 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Henüz tutuklanmayan siyaset bilimci, mahkemenin kararına itiraz etti.

Zibakalam, sivil toplumda yer alan şüphecilerin önemli bir temsilcisi haline geldi. Rejimi körü körüne destekleyenleri sayısız kere hedef alan Zibakalam, aynı zamanda Tahran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok hassas konu hakkında açık bir şekilde yorumlarda da bulundu. Siyaset bilimci, 1970'lerden bu yana reform yanlısı düşünceleriyle tanınıyor. Zibakalam, 1974 yılında İngiltere'deki eğitimini tamamladıktan sonra İran'ı ziyareti sırasında Şah dönemindeki gizli polis tarafından "hükümeti sabote etme" ve "propaganda yayma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan DW Genel Müdürü Limbourg, "DW'nin en büyük kaygısı kısıtlı ifade ve basın özgürlüğü bulunan ülkelerde yaşayan insanlara erişip, onlara güvenilir bilgiler sağlamaktır. Bu ülkelerden bir tanesi de insanların bilgiye erişimi sistematik olarak engellenen İran. 2018 İfade Özgürlüğü Ödülü ile İran'daki sivil toplumun teşvik edilmesi ve fikirlerini ifade ettiği için Zibakalam'ı yargılayan İran'ın eleştirilmesi hedefleniyor" dedi.

DW'nin içeriğinin çoğunun İran'da engellenmiş olduğunu ifade eden DW Genel Müdürü Limbourg, buna rağmen İran'daki insanlara haber ve bilgi ulaştırmak için DW'nin çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Limbourg, "Bununla birlikte hükümetimizin İran gibi ülkelerle diplomatik ilişkiler kurarken bu tarz bilgilerin aktif bir şekilde engellenmesi girişimlerini düşmanca bir hareket olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

DW'nin 2018 İfade Özgürlüğü Ödülü'nü aldıktan sonra açıklama yapan siyaset bilimci Zibakalam, şöyle konuştu: "DW'nin İfade Özgürlüğü Ödülü'ne layık görülmek büyük bir onur ve mutluluk. İran'da, yerleşmiş düzenden farklı herhangi bir görüşü ifade etmek suç olarak görülüyor. Bu, ifade özgürlüğü için tarihinde uzun mücadelelerin verildiği ülkemin acı bir gerçeği. Bu nedenle ifade özgürlüğüne saygıyı kutlayan bu ödülü almaya hak kazanacak aslında yüzlerce başka İranlı da bulunuyor."

DW'nin İfade Özgürlüğü Ödülü, insan hakları ile ifade özgürlüğünü savunma konusunda fark edilecek faaliyetlerde bulunan kişilere veya girişimlere veriliyor. Ödülün ilk verildiği yıl olan 2015'te DW İfade Özgürlüğü Ödülü'nü Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Suudi blogger Raif Bedevi alırken, 2016 yılında ödül dönemin Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Sedat Ergin'e verilmişti. 2017'de ise Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ödüle layık görülmüştü.

Bu seneki ödülün açıklanması DW'nin 65'inci yılına denk geldi. Deutsche Welle ilk yayınını 3 Mayıs 1953 tarihinde gerçekleştirmişti.

DW/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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