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İran/Ruhani: ABD'nin kurmayı düşündüğü güç savaşı körükler

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 10:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul, 17 Ocak (DHA) – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'de kuracağı 30 bin kişilik askeri gücün bölgede "gerginliği yükselteceği ve savaş ateşini körükleyeceği" uyarısında bulundu.

Ruhani, Türkiye ve Rusya ile birlikte ABD'nin IŞİD tehlikesine karşın Suriye sınırına 30 bin sınır koruma birliği yerleştirme fikrine karşı çıktı.

İran medyasına göre, Tahran'da Suriye Parlamentosu Başkanı ile görüşmesinde konuşan Ruhani, "ABD'nin Suriye ile ilgili yeni planı uluslararası yasalara aykırı ve Suriye'nin bağımsızlığına bir tehdit oluşturuyor" dedi.

ABD önderliğinde kurulan IŞİD'e karşı koalisyon tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçlerinden oluşacak sınır korumalarının, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında görev alarak IŞİD'in Suriye'ye dönmesini engellemelerinin planlandığı duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Behram Kasımi, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin sınır koruma planının bölgede gerginliği yükselteceğini ve savaş ateşini körükleyeceğini söyleyerek ABD'nin Suriye'yi terk etmesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

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