Irkçı adam Müslüman gence böyle saldırdı!

Michigan'da akıl sağlığı bozuk olduğu iddia edilen ırkçı bir adamın hastanede bulunan Müslüman bir kadına yönelik saldırısı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

57 yaşındaki John Salvatore Deliz'in hastanede tedaviye kabul edilmediği ve bipolar benzeri psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi.

Deliz'in geçmişinde de ırkçı olaylar bulunuyor.

Deliz'in kendisine yaklaştığını fark etmeyen 19 yaşındaki genç kadın ise yediği sert yumruğun ardından yere yığıldı.

Kendi halinde hastane görevlisiyle konuşan kadının saldırının ardından çenesinin kırıldığı ifade ediliyor.

İsmi açıklanmayan genç kadın saldırgan adam hakkında önlem almadığı gerekçesiyle hastane çalışanlarına dava açtı.

Kurbanın avukatı Majed Moughnş, "Diğer hastaların güvenliği konusunda özen göstermedikleri nedeniyle bu olaydan onları sorumlu tutuyoruz" ifadesini kullandı.