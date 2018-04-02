HABER

Irkçı adam Müslüman gence böyle saldırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

ABD'nin Michigan eyaletinde akıl sağlığı bozuk olduğu iddia edilen 57 yaşındaki John Deliz, hastanede bekleyen 19 yaşındaki Müslüman bir kadına böyle saldırdı.

Michigan'da akıl sağlığı bozuk olduğu iddia edilen ırkçı bir adamın hastanede bulunan Müslüman bir kadına yönelik saldırısı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

57 yaşındaki John Salvatore Deliz'in hastanede tedaviye kabul edilmediği ve bipolar benzeri psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi.

Deliz'in geçmişinde de ırkçı olaylar bulunuyor.

Deliz'in kendisine yaklaştığını fark etmeyen 19 yaşındaki genç kadın ise yediği sert yumruğun ardından yere yığıldı.

Kendi halinde hastane görevlisiyle konuşan kadının saldırının ardından çenesinin kırıldığı ifade ediliyor.

5ac1e1ef2269a2092806803d

İsmi açıklanmayan genç kadın saldırgan adam hakkında önlem almadığı gerekçesiyle hastane çalışanlarına dava açtı.

Kurbanın avukatı Majed Moughnş, "Diğer hastaların güvenliği konusunda özen göstermedikleri nedeniyle bu olaydan onları sorumlu tutuyoruz" ifadesini kullandı.

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettilerDünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısıSuudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Michigan eyaleti John Deliz

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!

Barzani'yi yıkan ölüm haberi!

Müslüman kadına böyle saldırdı!

Müslüman kadına böyle saldırdı!

Çin'den ABD'ye missileme: 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirildi

Çin'den ABD'ye missileme: 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirildi

Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!

Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!

Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: Tesla iflas etti

Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: Tesla iflas etti

Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi

Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.