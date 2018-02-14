Irkçı mesaj paylaşan milletvekiline soruşturma

Dresden Savcılığı, Twitter hesabından ünlü tenisçi Boris Becker'in oğlu Noah Becker'le ilgili ırkçı mesaj paylaştığı gerekçesiyle Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Jens Maier hakkında soruşturma açtı. Savcılık sözcüsü, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Maier hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Alman Federal Meclisi'nin 48 saatlik itiraz süresini kullanmaması nedeniyle Maier'in dokunulmazlığı kaldırılmış oldu.

Maier, Ocak ayı başlarında paylaştığı mesajında Boris Becker'in oğlu hakkında "Bu küçük yarı zenciye demek ki fazla ilgi gösterilmemiş. Davranışlarını başka türlü izah etmek mümkün değil” cümlesini kullanmıştı. Bu cümle daha sonra Twitter hesabından silinmiş ve Maier mesajı kendisinin değil bir asistanının yazdığını ve bu yüzden asistanına ihtar verdiğini açıklamıştı.

"Yarı zenci"

Savcılıktan yapılan açıklamada, Maier'in soruşturma açılacağından haberdar edildiği ve kendisinden herhangi bir açıklama gelmediği belirtildi.

Boris Becker'in avukatı Twitter mesajının yayınlanmasından hemen sonra Maier hakkında suç duyurusunda talebinde bulunmuştu. Maier'in Twitter mesajı, Noah Becker'in "Londra ve Paris'e kıyasla Berlin ‘beyaz' bir şehir sayılır. Tenimin rengi yüzünden saldırıya uğradım” şeklindeki sözleri üzerine kaleme alınmıştı.

Hâkimlikten siyasete geçen Jens Maier, AfD partisinin sağ ulusalcı kanadında yer alıyor.

dpa,AFP/AG,HS

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