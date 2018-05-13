Türk futbolcular peş peşe tepkilerini ortaya koyarken, Fransız siyasetçinin verdiği yanıt daha da tepki topladı.

Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

1 / 14 Fransız Ulusal Cephe partisinden siyasetçi Yoan Gillet'nin Umut Bozok'un formasını giydiğini ve bu sezon Ligue 1'e yükselen Nimes takımıyla ilgili attığı tweet ortalığı karıştırdı.

2 / 14 Yoann Gillet, Nimes'in başarısını kutlamaya gelen taraftarlar arasında Türk bayrağının açılmasına tepki gösterirken "Ne yazık ki birileri Nimes'i Türkiye'yle karıştırmış ve yetkililer de bu provokasyona izin vermiş" ifadelerini kullandı.

3 / 14 Gillet'nin ırkçı mesajına ilk tepki takımın yıldız ismi Umut Bozok'tan geldi. Bozok, Gillet'ye "Sayın Gillet, sanırım bu Nimes'de oynayan bir Türk oyuncuya yapılmış bir jest. Ve sanırım o Türk oyuncu da benim." dedi.

4 / 14 Fransız siyasetçi ise Bozok'a "Yeteneğinizi tebrik ediyorum. Nimes'i gururlandırıyorsunuz ancak benim sözüm, size değildi. Ben, provokasyon duygusuyla hareket edenleri hedef aldım." şeklinde cevap verdi.

5 / 14 Bozok'un ardından Gillet'ye bir sert tepki de Medipol Başakşehir'in yıldızı Mevlüt Erdinç'ten geldi.

6 / 14 Erdinç, Bozok'un tweet'inin altına "Onu (Gillet) tanımıyorum ama bence kendisi %1000 ırkçı." mesajını yazdı.

7 / 14 Gillet ise Erdinç'e "PSG'deki patlamanızdan sonra hala söyleyecek bir şeyiniz var mı?" şeklinde alaylı bir karşılık verdi.

8 / 14 Gillet'nin Erdinç'le adeta dalga geçen mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu ve Fransız siyasetçiye Twitter üzerinden tepki yağdı.

9 / 14 2009 yazında Sochaux'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Mevlüt, burada çıktığı 110 maçta 30 gol, 13 asist kaydetmişti.

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