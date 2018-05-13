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Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Fransız Yoan Gillet'nin attığı tweet gurbetçi futbolcu Umut Bozok ve Başakşehir'li Mevlüt Erdinç'i çıldırttı.

Türk futbolcular peş peşe tepkilerini ortaya koyarken, Fransız siyasetçinin verdiği yanıt daha da tepki topladı.

Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

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Fransız Ulusal Cephe partisinden siyasetçi Yoan Gillet'nin Umut Bozok'un formasını giydiğini ve bu sezon Ligue 1'e yükselen Nimes takımıyla ilgili attığı tweet ortalığı karıştırdı.
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Yoann Gillet, Nimes'in başarısını kutlamaya gelen taraftarlar arasında Türk bayrağının açılmasına tepki gösterirken "Ne yazık ki birileri Nimes'i Türkiye'yle karıştırmış ve yetkililer de bu provokasyona izin vermiş" ifadelerini kullandı.
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Gillet'nin ırkçı mesajına ilk tepki takımın yıldız ismi Umut Bozok'tan geldi. Bozok, Gillet'ye "Sayın Gillet, sanırım bu Nimes'de oynayan bir Türk oyuncuya yapılmış bir jest. Ve sanırım o Türk oyuncu da benim." dedi.
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Fransız siyasetçi ise Bozok'a "Yeteneğinizi tebrik ediyorum. Nimes'i gururlandırıyorsunuz ancak benim sözüm, size değildi. Ben, provokasyon duygusuyla hareket edenleri hedef aldım." şeklinde cevap verdi.
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Bozok'un ardından Gillet'ye bir sert tepki de Medipol Başakşehir'in yıldızı Mevlüt Erdinç'ten geldi.
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Erdinç, Bozok'un tweet'inin altına "Onu (Gillet) tanımıyorum ama bence kendisi %1000 ırkçı." mesajını yazdı.
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Gillet ise Erdinç'e "PSG'deki patlamanızdan sonra hala söyleyecek bir şeyiniz var mı?" şeklinde alaylı bir karşılık verdi.
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Gillet'nin Erdinç'le adeta dalga geçen mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu ve Fransız siyasetçiye Twitter üzerinden tepki yağdı.
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2009 yazında Sochaux'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Mevlüt, burada çıktığı 110 maçta 30 gol, 13 asist kaydetmişti.
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Yoan Gillet Fransa Tweet Umut Bozok mevlüt erdinç

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