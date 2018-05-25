İrlanda kürtaj için sandık başında

İşte bu ilginç halk oylamasıyla ilgili altı soru, altı cevap:Son yıllarda kürtajla ilgili sık sık lehte ve aleyhte gösterilere sahne olan İrlanda'da kürtaj konusundaki mevcut yasal düzenleme nasıl?

İrlanda'da kürtaj hep yasaktı. 1983 yılındaki referandumla "doğmamış bebeğin yaşama hakkı” anayasa ile de güvence altına alındı. Anayasaya ilave edilen sekizinci ek maddeyle embriyo da anneyle aynı yaşam hakkına sahip oldu. Kürtaj yaptıran anneye 14 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kadınların tecavüz sonucu hamile kalması ya da ceninin yaşamasının tıbben mümkün görülmemesi durumunda ne yapılıyor?

Her iki durumda da hamileliğin sonlandırılmasına izin verilmiyor. Hatta ensest ilişki sonucu meydana gelen hamileliklerde de kürtaj yasağı uygulanıyor. Ancak kadınların yurtdışında kürtaj yaptırmasına izin veriliyor. İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre her yıl ortalama 3 bin İrlandalı kadın kürtaj olmak için yurtdışına gidiyor. 1980 ile 2016 yılları arasında bu sayının 170 bini bulduğu belirtiliyor. Kürtaj için en çok tercih edilen ülke İngiltere. Ayrıca pek çok kadın yasadışı olarak yurtdışından kürtaj hapı getirtiyor.