İrlanda'da çoğunluk kürtajın gevşetilmesinden yana

Resmi olmayan sonuçlara göre çoğunluk sert kurallara bağlı kürtaj düzenlemesinin gevşetilmesinden yana.Avrupa Birliği içinde en sert kürtaj yasasına sahip ülkelerden İrlanda'da Cuma günü yapılan kürtaj referandumunda çoğunluğun kürtaj yasağının gevşetilmesinden yana oy kullandığı tahmin ediliyor. Resmi sonuçların Cumartesi günü akşam saatlerinde belli olması bekleniyor. Ancak oy verme işlemi sonrası yapılan iki sandık çıkış anketi, çoğunluğun "evet" oyu kullandığını ortaya koydu.

Irish Times gazetesinin referandum sonrası yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre referanduma katılanların yüzde 68’i anayasada kürtajı imkansız hale getiren yasanın değiştirilmesinden yana görüş bildirdi. Ankete katılanların yüzde 32'si de karşıt görüş dile getirdi. İrlanda televizyonu RTE'nin yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre de seçmenlerin yüzde 69,4'ü kürtaj kurallarının gevşetilmesi için "evet" oyu kullandı.

Her iki kamuoyu araştırmasında da özellikle 18-24 yaş arası seçmen grubunda yasanın gevşetilmesinden yana olanların oranının ortalama yüzde 87 olduğu belirtildi.