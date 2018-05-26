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İrlanda'da çoğunluk kürtajın gevşetilmesinden yana

26.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

İrlanda'daki kürtaj referandumunun sonuçları belli olmaya başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre çoğunluk sert kurallara bağlı kürtaj düzenlemesinin gevşetilmesinden yana.Avrupa Birliği içinde en sert kürtaj yasasına sahip ülkelerden İrlanda'da Cuma günü yapılan kürtaj referandumunda çoğunluğun kürtaj yasağının gevşetilmesinden yana oy kullandığı tahmin ediliyor. Resmi sonuçların Cumartesi günü akşam saatlerinde belli olması bekleniyor. Ancak oy verme işlemi sonrası yapılan iki sandık çıkış anketi, çoğunluğun "evet" oyu kullandığını ortaya koydu.

Irish Times gazetesinin referandum sonrası yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre referanduma katılanların yüzde 68’i anayasada kürtajı imkansız hale getiren yasanın değiştirilmesinden yana görüş bildirdi. Ankete katılanların yüzde 32'si de karşıt görüş dile getirdi. İrlanda televizyonu RTE'nin yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre de seçmenlerin yüzde 69,4'ü kürtaj kurallarının gevşetilmesi için "evet" oyu kullandı.

Her iki kamuoyu araştırmasında da özellikle 18-24 yaş arası seçmen grubunda yasanın gevşetilmesinden yana olanların oranının ortalama yüzde 87 olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülkede, referanduma katılım oranının da yüksek olduğu bildirildi. Kürtaj yasasının gevşetilmesinden yana olan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, oylama sonrası Twitter üzerinden "Görünen o ki yarın tarih yazacağız" mesajını paylaştı.

Kürtaj referandumundan "evet" çıkması, parlamentonun kürtaj için yeni düzenlemeler yapabilmesinin önünü açacak. Yeni düzenlemeye göre kürtajın gebeliğin 12’inci haftasına kadar yapılabilmesi planlanıyor.

Tecavüz kurbanları da kürtaj yaptıramıyor

Çoğunluğun Katolik olduğu İrlanda’da kürtaj konusunda ağır cezaî yaptırımlar bulunuyor. Kürtaj yasasını ihlal eden kadınlar 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Tecavüz kurbanı kadınların da kürtaj yapmaları engellenebiliyor.

Kürtaj yasası nedeniyle her yıl binlerce İrlandalı kadın, başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelere giderek kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor. İngiltere’deki istatistiklere göre 1980 ile 2016 yılları arasında 168 bin 700’ün üzerinde İrlandalı kadın İngiltere’de kürtaj yaptırdı.

İrlanda RTE televizyonuu kamuoyu araştırmasını 3 bin 800 seçmen ile yaptı. Irish Times ise Ipsos/MRBI kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete 4 bin 500'ün üzerinde seçmen katıldı.

Anayasada da değişiklik gerekiyor

İrlanda'daki sıkı kürtaj düzenlemesi anayasaya 1983 tarihinde eklenen bir maddeye dayanıyor. Buna göre doğmamış çocuğun da annesi gibi yaşam hakkına sahip olduğu belirtilerek doğmamış çocuğun yaşam hakkı anayasal güvence altına alınmıştı. Referandum sonrası bu maddenin değiştirilmesi gerekiyor.

BM İnsan Hakları Komisyonu 2016 yılında İrlanda'daki kürtaj yasağının uluslararası insan hakları anlaşmalarını ihlal ettiğini belirterek İrlanda hükümetinden yasa üzerinde çalışmasını talep etmişti.

DW,dpa/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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