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İrlanda’da Halk Kürtaj Hakkı İçin Sandık Başında

25.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

Bugün sandık başına giden 3 milyon 500 bin seçmen, kürtaj yasağının anayasada kalıp-kalmaması konusunda karar verecek

İrlanda’da Halk Kürtaj Hakkı İçin Sandık Başında

İrlanda’da halk kürtaj referandumu için sandık başında. Nüfusunun büyük bir bölümü Katolik olan İrlanda, Avrupa'daki en katı kürtaj yasalarına sahip ülke konumunda. Referandumda da, bu yasaların gevşetilip gevşetilmemesi oylanıyor. Bu açıdan, referandum tarihi nitelik taşıyor.

Referandum öncesinde başlatılan kampanya aylarca sürdü. Kampanyalar sonrasında yaklaşık 3 milyon 500 bin seçmen, kürtaj yasağının anayasada kalıp-kalmaması konusunda karar verecek.

Anketler sonuçların birbirine yakın olacağını gösteriyor. Ancak kararsız olanların sayısının fazla olduğu belirtiliyor.

İrlanda, Avrupa'daki en dindar ülkelerden biri kabul ediliyor. Katolik Kilisesi'nin etki alanı geniş olsa da, son yıllarda kiliselerde yaşanan çocuk tacizi olayları, kiliseye olan desteği azalttı.

İrlanda üç yıl önce de, eşcinsel evliliklerin yasallaşması için referanduma gitmişti.

Seçmenler, 25 Mayıs Cuma akşamı yerel saatle 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Oy sayımı ise 26 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak.

Ülke dışında yaşayan pek çok İrlandalı da, referandumda oy kullanabilmek için İrlanda'ya gitti.

İrlanda anayasasının kürtajı yasal olmaktan çıkaran 8. maddesi, 1983 yılında yapılan referandumla yürürlüğe girmişti.
Yasağa rağmen kürtaj yaptıran kadınlar, 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor.

Bu durum, pek çok kadının kürtaj için başka ülkelere gitmesine ve kürtaj haplarının internet üzerinden satışına yol açtı.
2013 yılında bir kadının yaşamını yitirmesinden sonra, kürtaj yasası, sadece annenin hayatının tehlikede olduğu durumlar için gevşetildi.
Eğer referandum sonucu, anayasanın kürtajı yasaklayan 8. maddesi kaldırılırsa, gebelikte 12 haftaya kadar kürtaj serbest kalacak. Olağanüstü durumlardaysa 12-24 hafta arasındaki gebeliklerde de kürtaj yapılabilecek.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, yasaların değişmesi taraftarı.

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