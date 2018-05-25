İrlanda’da Halk Kürtaj Hakkı İçin Sandık Başında

İrlanda’da halk kürtaj referandumu için sandık başında. Nüfusunun büyük bir bölümü Katolik olan İrlanda, Avrupa'daki en katı kürtaj yasalarına sahip ülke konumunda. Referandumda da, bu yasaların gevşetilip gevşetilmemesi oylanıyor. Bu açıdan, referandum tarihi nitelik taşıyor.

Referandum öncesinde başlatılan kampanya aylarca sürdü. Kampanyalar sonrasında yaklaşık 3 milyon 500 bin seçmen, kürtaj yasağının anayasada kalıp-kalmaması konusunda karar verecek.

Anketler sonuçların birbirine yakın olacağını gösteriyor. Ancak kararsız olanların sayısının fazla olduğu belirtiliyor.

İrlanda, Avrupa'daki en dindar ülkelerden biri kabul ediliyor. Katolik Kilisesi'nin etki alanı geniş olsa da, son yıllarda kiliselerde yaşanan çocuk tacizi olayları, kiliseye olan desteği azalttı.

İrlanda üç yıl önce de, eşcinsel evliliklerin yasallaşması için referanduma gitmişti.

Seçmenler, 25 Mayıs Cuma akşamı yerel saatle 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Oy sayımı ise 26 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak.