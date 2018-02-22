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İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 07:27 | Son Güncelleme

Rusya’da ‘seks gurusu’ olarak tanınan Alex Lesley’den (36) ‘baştan çıkarma’ ve ‘orgazm teknikleri’ dersi alan Nastya Rybka, Putin yanlısı bir oligarkı baştan çıkardı ve bu anları kameraya kaydedip sosyal medya hesabında yayınladı. Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko da görüntülere yansıyınca devreye Kremlin girdi ve videolar yayından kaldırıldı

İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı Rus oligark Oleg Deripaska’nın bir eskort kadınla olan görüntülerini tartışıyor. İddiaya göre, ülkede ‘seks gurusu’ olarak bilinen Alex Lesley, ‘eğitim verdiği’ Nastya Rybka adlı eskortluk yapan kadından Deripaska’yı ‘baştan çıkardığı’ anları kaydetmesini istedi. Genç kadınlara ‘zengin erkek avlama’ eğitimi veren Lesley, öğrencisinden nerelerde yanlış yaptığını görebilmek adına böyle bir talepte bulundu. 2016’da Rus oligarkın özel yatına misafir olan Rybka, Lesley’in talebi üzerine Deripaska ile yaşadığı anları kameraya kaydetti ve ardından Instagram hesabında yayınladı.

Esas adı Anastasia Vashukevich olan Nastya Rybka, kendisi de dahil bir grup modelin, 2 yıl önce Oleg Deripaska tarafından kiralandığını ve Rus oligarkın özel yatıyla Norveç’e gittiklerini belirtti. Rybka’nın Instagram’da yayınladığı videolarda ise Deripaska’nın Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko ile konuştuğu anlar kameraya yansıyordu.

Deripaska’nın videolardan birinde, ABD-Rusya ilişkilerinin neden kötü gittiğini söylediği duyuluyordu. Deripaska’nın Kremlin bağlantılarıyla ilgili bir soruşturma başlatan muhalif bir siyasetçi, bu videoları soruşturma dosyasına ekleyince olay Kremlin’in gündemine geldi. Rusya’dan konula ilgili yapılan açıklamada, videolar yayından kaldırılmadığı takdirde, ülkede sosyal medya devleri YouTube ve Instagram sınırlama getirileceği bildirildi. Rus hükümetinin bu denli tepkisini çeken esas mesele ise aynı gün yatta Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko’nun da olması oldu. Bunun üzerine videolar yayından kaldırıldı. Videonun ortaya çıkması üzerine ‘özel hayatın gizliliği ihlali’ gerekçesiyle dava açan Oleg Deripaska da mahkemede haklı bulundu.

Eski bir matematikçi olan Alex Lesley, ‘seks akademisi’ adını verdiği bir kurs işletiyor. Lesley burada, ‘zengin erkek avına çıkan’ kadınları eğittiğini öne sürüyor. Lesley’nin 2 günlük ‘başlangıç seviyesi’ eğitiminin maliyeti 8 bin ruble (540 TL) iken, 1 haftalık ‘ileri seviye’ eğitimin bedeli ise 23 bin ruble (1,540 TL). Lesley öğrencilerine, ‘fetih anını’ kayda almalarını ve kendisine göndermelerini tavsiye ediyor. Zira, seks gurusu bu sıradaki eksiklerle ilgili geri bildirimde bulunabiliyor.

Kadınların, erkekleri kendilerine aşık edebilmesi için teknikler geliştiren Lesley, “Bir kadın, istediği kişiyi kendine aşık edebilir” şeklinde konuşuyor. “Ekibe katılın ve cesur, kendine güvenli ve feminen olun” diyen seks gurusu, özellikle zengin ve ünlü erkekleri kendilerine aşık etmek isteyen kadınların adresi oluyor. Lesley daha da ileri giderek, eğitiminde köpek eğitiminde kullanılan ‘ödül ve ceza’ tekniğini kullandığını ifade ediyor. Erkekleri duygusal olarak övmenin, yani ödüllendirmenin önemli olduğunu söyleyen Lesley, cezanın ise hiç duygusuz ve mesafeli olması gerektiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Alex Lesley Rusya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ders almalarına gerek yok zaten hepsi yılan gibi ;) biz Türkler kokularını uzaktan alıp hazır bulunuşluğumuzu zaten artırıyoruz
seks gurusu mu, ne karın ağrısıysa ,bu herif türkiyeye gelse iyi iş çıkarabilir.
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