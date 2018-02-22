İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı Rus oligark Oleg Deripaska’nın bir eskort kadınla olan görüntülerini tartışıyor. İddiaya göre, ülkede ‘seks gurusu’ olarak bilinen Alex Lesley, ‘eğitim verdiği’ Nastya Rybka adlı eskortluk yapan kadından Deripaska’yı ‘baştan çıkardığı’ anları kaydetmesini istedi. Genç kadınlara ‘zengin erkek avlama’ eğitimi veren Lesley, öğrencisinden nerelerde yanlış yaptığını görebilmek adına böyle bir talepte bulundu. 2016’da Rus oligarkın özel yatına misafir olan Rybka, Lesley’in talebi üzerine Deripaska ile yaşadığı anları kameraya kaydetti ve ardından Instagram hesabında yayınladı.

Esas adı Anastasia Vashukevich olan Nastya Rybka, kendisi de dahil bir grup modelin, 2 yıl önce Oleg Deripaska tarafından kiralandığını ve Rus oligarkın özel yatıyla Norveç’e gittiklerini belirtti. Rybka’nın Instagram’da yayınladığı videolarda ise Deripaska’nın Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko ile konuştuğu anlar kameraya yansıyordu.

Deripaska’nın videolardan birinde, ABD-Rusya ilişkilerinin neden kötü gittiğini söylediği duyuluyordu. Deripaska’nın Kremlin bağlantılarıyla ilgili bir soruşturma başlatan muhalif bir siyasetçi, bu videoları soruşturma dosyasına ekleyince olay Kremlin’in gündemine geldi. Rusya’dan konula ilgili yapılan açıklamada, videolar yayından kaldırılmadığı takdirde, ülkede sosyal medya devleri YouTube ve Instagram sınırlama getirileceği bildirildi. Rus hükümetinin bu denli tepkisini çeken esas mesele ise aynı gün yatta Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko’nun da olması oldu. Bunun üzerine videolar yayından kaldırıldı. Videonun ortaya çıkması üzerine ‘özel hayatın gizliliği ihlali’ gerekçesiyle dava açan Oleg Deripaska da mahkemede haklı bulundu.