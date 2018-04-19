İş Dünyası ve Piyasa Erken Seçim Kararını Neden Pozitif Algıladı?

Perşembe günü Anadolu Ajansı Ekonomi Masası programına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Ekonomi belirsizliği sevmez. Dün (18 Nisan) piyasaların verdiği tepki de olumlu bakışı ortaya koydu. Erken seçim kararı ekonomiye ciddi ivme kazandıracak. Yatırımları artıracak. Halkın elini cebine atmama dönemi daha kısa olacak. Ekonomideki iyileşme 24 Haziran'ı da beklemeyecek” dedi.

Salı günü 4,09’dan kapanan Dolar/TL kuru, seçim tarihinin açıklandığı Çarşamba günü piyasa kapanışında 4 TL’yi gördü, açıklamadan bir gün sonra - Perşembe günü de - nispi bir artışla 4,03’lere yükseldi.

Erken seçim kararına hem ekonomi çevreleri de hem de piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusuydu.

TOBB: “24 Haziran yerinde bir tercih”

İş dünyasından gelen ilk açıklamalar pozitif oldu.

Yaklaşık 1 milyon 300 bin üyesi bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, erken seçimin belirsizlikleri azaltacağı beklentisinde.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı kısa açıklamada, “İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir” dedi.

TÜSİAD bugün erken seçimin “hayırlara vesile olmasını” temenni etti

Salı günü Bloomberg HT televizyonuna konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik” demişti.

Ancak bugün bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu, ne OHAL sürecinde gidilecek seçiminin Türkiye’yi dış dünyada zor duruma düşüreceğine ne de yapısal ve reform sürecini akamete düşüreceğine vurgu yaptı: “Seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz. İlk defa yeni anayasal çerçevede ve OHAL ortamında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin güven, hukuk, adil koşullarla düşünce özgürlüğü ortamı içinde gerçekleşmesi için devletimize ve tüm siyasi partilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Seçim sürecinin getirdiği rekabet ortamı içinde, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmemesi için üslupların karşılıklı saygı ve hoşgörüyü esas almasını diliyoruz.”