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İş yerinde zehir şüphesinde soruşturma genişliyor

28.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

Almanya'da mesai arkadaşlarını zehirlediği şüphesiyle bir kişinin gözaltına alınmasının ardından polis, soruşturmayı genişletme kararı aldı.

İş yerinde zehir şüphesinde soruşturma genişliyor

Son 18 yılda gerçekleşen 21 ölüm vakası incelenecek.Almanya'nın Doğu Vestfalya bölgesindeki bir şirketin çalışanının mesai arkadaşlarını zehirlediği şüphesi üzerinde duruluyor. İşçilerin çalışma aralarında yedikleri ekmeklere beyaz kurşun tozu serpildiği saptandı. İki kişinin ağır şekilde hastalanmasının ardından daha önce hayatını kaybetmiş olan 21 kişinin ölüm nedenini aydınlatmak üzere polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Mayıs ayı ortalarında gözaltına alınan 56 yaşındaki şüphelinin ifade vermediği açıklandı. Polis, şüpheliyi bir mesai arkadaşının ekmeğine zehirli ağır metal sınıfına giren kurşun asetat tozu serpmekle suçluyor. Ekmek dilimleri arasına serpilen tozun organların iflas etmesine yetecek miktarda olduğu saptandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada zehir karışımlarında kullanılan cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulundu.

Resmen doğrulanmayan medya haberlerinde zehirlenen iki işçiden birinin komaya girdiği, diğerine ise diyaliz tedavisi uygulandığı belirtildi. İşvereni, 38 yıldır işletmede "dikkat çekecek kadar göze çarpmadan" çalışan şüpheliye güvenlik kamerası kayıtları sayesinde suçüstü yapıldığını söyledi. Aynı masada kahvaltı eden bir işletme görevlisinin ekmeğinde şüpheli toz gördüğünü bildirmesi üzerine kamera kayıtları devreye sokuldu. Kamera 56 yaşındaki işletme mensubunu toz ekerken görüntüledi.

21 eski ölüm vakası incelemede

Şirketin personel müdürü Tilo Blechinger, önce cinayet şüphesi üzerinde durmayıp çalışanlardan birinin şirkettekilere şaka yaptığını düşündüklerini söyledi. Olayın ortaya çıkması, metal işlerinin yapıldığı fabrikada çalışan bin dolayındaki personel arasında huzursuzluğa yol açtı.

Şüphelinin neden böyle bir yola başvurmuş olabileceği merak konusu olmaya devam ediyor. Polis yetkililerince işletme mensupları tarafından çıkarılan spekülasyon ve tahminler hakkında şimdilik açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Son 18 yılda gerçekleşen 21 ölüm vakası 15 kişilik cinayet masası heyeti tarafından inceleniyor. Emekliye ayrılmasına kısa süre kala kanser ya da kalp krizinden ölenler üzerinde otopsi yapılabileceği belirtiliyor. Bu hastalıklara ağır metal zehirlenmesinin yol açmış olabileceğini ifade eden uzmanlarca, bu hastalıklardan ölenleri tedavi eden hekimlerle aile yakınlarının ifadesine başvurulduğu açıklandı. Adli tıp uzmanlarından, cesetlerden alınacak saç numunesinde ağır metal zehirlenmesinin tespit edilebileceği öğrenildi.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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