İşaret diliyle konuşan goril Koko yaşamını yitirdi

1974'te Dr. Patterson and Dr. Ronald Cohn, Koko'yu ve projeyi Stanford Üniveristesi'ne taşıyarak Goril Derneği'ni kurdu. Proje bir başka Batı Afrika Düzlük Gorili Michael'in katılımıyla genişlerken, 1979'da Koko ve dernek Kaliforniya'daki Santa Cruz Dağları'na taşındı.

4 Temmuz 1971'de San Fransisko kentindeki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Koko, hayvan psikoloğu Dr. Francine 'Penny' Patterson'ın kendisine işaret dilini öğretmesinin ardından tüm dünyada ünlenmişti.

Derneğin açıklamasında "Koko tüm gorillerin temsilcisi olarak, türler arası iletişimin ve empatinin ikonu olarak milyonlarca kişinin yaşamına dokundu. Çok seviliyordu ve çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

Goril Derneği (Gorilla Foundation) yaptığı açıklamada soyu tükenmekte olan Batı Afrika Düzlük Gorili türündeki (Lat: Gorilla gorilla gorilla) Koko'nun dün derneğin Kaliforniya eyaletindeki doğa koruma alanında 46 yaşında öldüğünü duyurdu.

1000'den fazla el işaretini kullanabilen ve 2.000 İngilizce kelimeyi anlayabilen Koko'nun IQ'su 75-95 arasındaydı. Birçok testte insanlar için ortalama IQ değeri 100.

'İNSANLAR APTAL' DEMİŞTİ

Koko birçok belgeselde yer almış ayrıca 2 kez National Geopgraphic dergisinin kapağına çıkmıştı.

Empati yeteneği çok üstün olan ​Koko'nun yakın arkadaşlık kurduğu ABD'li aktör Robin Williams'ın intiharının ardından aktörün yasını tuttuğu da açıklanmıştı.

Koko işaret dilini kullanarak insanları iklim değişikliği konusunda uyarmış ve "Ben gorilim. Ben çiçeklerim, hayvanlarım, doğayım. İnsanları seviyorum. Dünyayı seviyorum.Ama insanlar aptal. Koko üzgün. Koko ağlıyor. Acele etme zamanı. Dünyayı düzeltin. Acele edin" demişti.

Koko'nun iletişim becerileri harika olsa da videodaki mesajın tamamen kendisine ait olmadığı ve bazı işaretleri kullanması için kendisine 'talimat' verildiği belirtilmişti.

Muhalif görüştekiler Koko'nun kullandığı işaret dilini 'tam olarak anlamadığını' öne sürse de gorilin belli objeleri işaret etmesi ve daha önce öğrendiği kelimeleri birleştirip yenilerini türetmesine dikkat çekilmiş ve kullandığı kelimelerin anlamını bildiği savunulmuştu.



