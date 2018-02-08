Ischinger: Türkiye vazgeçilemez bir ortak

Ischinger, Türkiye ile ABD arasında tansiyonu düşürecek görüşmelerin yapılmasını umut ettiklerini söyledi.Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, 16-18 Şubat tarihlerinde 54'üncüsü yapılacak konferansa Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağını açıkladı. Wolfgang Ischinger bugün başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta Almanya'nın Münih kentinde yapılacak konferansa ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. Münih'e gelecek 21 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının isimlerini açıklarken ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'dan söz eden Ischinger, "Suriye'deki mevcut kriz, Suriye kaynaklı ABD -Türkiye gerilimi ve AB ile Türkiye arasında mülteci akını mutabakatı ışığında Binali Yıldırım'ın katılımı önem taşıyor ve katılımdan ötürü memnuniyet duyuyoruz” dedi. Deneyimli bir diplomat olan ve önemli başkentlerde büyükelçilik yapmış olan Ischinger, konferansı katılacak diğer önemli isimler arasında, İngiltere Başbakanı Theresa May, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa Başbakanı Édouard Philippe, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın da bulunduğunu söyledi.

"Türkiye ile gelinen nokta üzücü" DW Türkçe'nin "Türkiye ile Rusya arasında stratejik işbirliği güçlenirken Türkiye'nin Batılı müttefikleri ile ilişkileri gerilimli süreçten geçiyor, hatta ABD ile Türk askerleri arasında Suriye'de bir çatışma ihtimalibile konuşuluyor. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Ischinger, "Bu denli derin görüş ayrılıklarına sürüklenilmiş olunması son derece üzüntü verici” dedi. Türkiye'nin jeostratejik konumu itibariyle AB ve Almanya acısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ischinger, "Bizim çıkarlarımız açısından olağanüstü boyutta olumsuz gelişmeler yaşanıyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye salt jeostratejik bakımdan bile Almanya ve Avrupa politikaları için vazgeçilemez ve yakın bir ortak. Yakındoğu ve Ortadoğu'ya ilişkin stratejik politikalarımızı, Türkiye olmaksızın ya da Türkiye'ye karşı ya da Türkiye yokmuş gibi davranarak mı tanımlayacağız? Stratejik bakımdan, bu denli derin görüş ayrılıklarına sürüklenilmiş olunması son derece üzüntü verici. Ama iyi haber şu: Görünen o ki her iki taraf yumuşamaya gidilmesi iradesine sahip, istekli.”