İşçiler sarayının gazını kesti! Cumhurbaşkanı'na şok!

Euronews'un aktardığına göre, Ulusal Elektrik ve Gaz İdaresi'nin dağıtılarak özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler, perşembe günü saat 11.00'den itibaren üç saat süre ile Elysee Sarayı'na verilen gazın vanasını kapattı.
SARAYIN GAZINI KESTİLER
Fransa'nın radikal sol eğilimli işçi sendikası CGT'nin Paris'teki enerji kolları sorumlusu Olivier Fegueux, basına konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim sendikamız, sürekli olarak Cumhurbaşkanı ve hükmete, ulusal elektrik ve gaz idaresinin neden dağıtılacağı' sorusunu yöneltti. Bize bir yanıt gelmediği için biz de grevci işçilerle birlikte, Elysee Sarayı'nın gazını kapattık" dedi.
MACRON ŞOKTA!
Elysee Sarayı'nın EDF'nin parçalanacağı haberini yalanladığını kaydeden Fegueux, "Biz Elysee Sarayı'nın bize yaptığı yalanlamayı, yazılı bir şekilde kamuoyuna açıklayıp, bu konuda bize tam bir garanti vermesini talep ediyoruz" dedi.
Fransa'da kamu çalışanları, bir süredir, Macron'ın çalışma yasası ve özelleştirme politikalarını protesto etmek için belirli aralıklarda greve gidiyor.
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