İşe iade talepleri reddedilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerine son verdi

AFPGülmen ve Özakça

OHAL İnceleme Komisyonu'nun bugün işe iade başvurularını reddettiği Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 334 gün boyunca sürdürdükleri açlık grevine son verdi.

Semih ve Esra Özakça'nın Ankara'daki evinde bir basın toplantısı düzenleyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, yeniden yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Açlık grevi boyunca halkın "ellerinden tuttuğunu ve kapılarını açtığını" söyleyen Nuriye Gülmen "Direnişimiz bize özgürlüğümüzü verdi. Bize dayatılan teslimiyeti reddederek, bize dayatılanı kabul etmeyeceğimizi söyleyerek o alana çıktığımız ilk gün özgürleştik" diyerek şunları söyledi:

"Bizim zincirlerimiz yok.

"AKP iktidarı, iktidarın kullanabileceği tüm araçları kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın her türlü imkanları ile saldırdılar. Terörist olduğumuza yönelik açıklamalara varana kadar. Dava devam ederken davayı etkilemeye yönelik açıklamalar yaptılar. Ama bu saldırıların hepsinden güçle çıkmayı bildik.

"Hastane süreci bitip sağlığımıza kavuştuktan sonra mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele biz 'bitti' demeden bitmeyecek."