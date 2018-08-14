IŞİD Afganistan’da Çok Ciddi Tehdit

Amerikan istihbaratının son tahminlerine göre Afganistan'da terör örgütü IŞİD'i yok etmek için yoğunlaştırılan çabalar bazı bölgelerde kazanımlar elde edilmesini sağlasa da örgütün ülke genelinde yerini sağlamlaştırmasını önlemeyi başaramadı.

IŞİD-Horasan'ın çoğu Afganistan'ın güneyindeki Nangarhar vilayetinde olmak üzere binden fazla savaşçısı olduğu düşünülüyor. Küçük bir grup da ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde faaliyet gösteriyor.

Bir üst düzey terörle mücadele yetkilisinin Amerika'nın Sesi'ne verdiği bilgiye göre, IŞİD'e sadık kalanlar arasında yerel Afganlar, Pakistan ve Özbekistan'dan gelen savaşçılar var. IŞİD-Horasan savaşçılarının ayrıca Pakistan'da da operasyonlar düzenledikleri düşünülüyor.

Amerikan savunma ve istihbarat yetkilileri, rakamsal verilerin her zaman dikkatli şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak tahmini rakamlar, IŞİD-Horasan'ın Amerika'nın müdahalelerine rağmen ayakta kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Amerika, 2017 yılı Nisan ayında elindeki nükleer olmayan en büyük bomba olan GBU-43 MOAB'ı kullanarak Nangarhar vilayetinde IŞİD'in kurduğu kapsamlı tünel ve mağara sistemini vurmuştu.