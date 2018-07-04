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IŞİD: 'Bağdadi’nin Oğlu Öldü'

04.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin oğlunun Suriye’nin Humus kentindeki bir intihar saldırısı misyonunda öldüğü belirtildi

IŞİD: 'Bağdadi’nin Oğlu Öldü'

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin oğlunun Suriye’nin Humus kentindeki bir intihar saldırısı misyonunda öldüğü belirtildi.

IŞİD’in medya organı el-Nashir News’da Bağdadi’nin oğlu olduğu belirtilen Hudhayfah el Badri’ye ait olduğu belirtilen fotoğraf gösterildi ve Badri’nin Rus ve Suriye güçlerine karşı düzenlenen bir operasyon sırasında hayatını kaybettiği kaydedildi.

Amerika ordusu el Badri’nin ölmüyle ilgili haberleri gördüğünü belirtti ancak konuyla ilgili yorum yapmadı.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan Amerika’nın Sesi’ne yapılan açıklamada, “Koalisyon güçleri dışındaki bir saldırıyla ilgili olarak yorum yapmak bizim için uygun olmaz. Daha ekleyecek birşey yok” ifadelerini kullandı.

Aslen Irak vatandaşı olan ve gerçek adı İbrahim Awad el Badri olan el Bağdadi Musul’da 2014 yılında halifelikle birlikte kendisini de halife ilan etmişti.

O tarihten sonra Bağdadi dünyanın en fazla aranan kişisi olmuş, başına 25 milyon dolar ödül konmuştu.

Bağdadi’nin akıbeti hala bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre öldü, bazı kaynaklara göre ise birçok kez yaralandı.

Bu iddialar Amerikalı yetkililer tarafından yalanlanıyor ve IŞİD liderinin nerede olduğu hala bilinmiyor.

Mart 2014’te Bağdadi’nin karısı iki oğlu ve kızıyla birlikte o dönemde el Kaide bağlantılı Nusra Cephesi tarafından kaçırılan 13 rahibeye karşılık serbest bırakılmıştı.

Bağdadi’nin sadece kızın babası olduğu diğer iki erkek çocuğun ise Bağdadi’nin eşinin eski kocasından olduğu belirtilmişti.

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