IŞİD Çocukları: Dünya Kutlarken Onlar Yas Tutuyor

Yine de Hasibe, çocuklarının toplum tarafından dışlanan eğitimsiz bireyler olmasından ve öfkeyle büyümelerinden endişe ediyor.

“Onlara sabırlı olmalarını ve gerisini Allah’a havale etmelerini söylüyorum. Diğer çocuklar babanız hakkında size yalan söylüyor diyorum ve kavga etmemelerini tembihliyorum” diye anlatıyor Hasibe.

Abdül Kerim IŞİD savaşçısı olmakla suçlanan, babası tutuklanan ya da ölen binlerce çocuktan yalnızca biri. Dünya onların arkasından kutlama yaparken bu çocuklar babalarının yasını tutuyor.

Hasibe’nin kocası IŞİD savaşçısı olmakla suçlanıyor. Hasibe kocası öldü mü yoksa hapiste mi bilmiyor. 12 yaşındaki oğlu Abdul Kerim küçük bir el arabasıyla eşya taşıyarak ailenin geçimini sağlıyor. En iyi gününde Abdül Kerim’in kazancı 2 doları buluyor. Bu, ailenin tek geliri.

Musul’un dışında bir çöl kampında yedi çocuğunu yalnız başına büyüten Hasibe, babası ölen çocuklarının kendilerini yalnız hissettiklerini, diğer çocukların onları ‘babanız teröristti’ diyerek dövdüğünü anlatıyor.

Hasibe kocasının IŞİD için savaşıp savaşmadığını bilmiyor, tek bildiği çocukların onu sevgi dolu bir baba olarak gördüğü.

Hasibe’nin en büyük çocuğu, bilinmeyen zihinsel bir hastalıkla pençeleşen 13 yaşındaki Mübarek, “Birlikte el arabamıza koyduğumuz eşyaları satardık. Hayat o zaman eğlenceliydi” diye anlatıyor.

Akıl değil can sağlığı öncelikli

Irak’ta bunlar gibi yüzbinlerce çocuk savaş nedeniyle travma yaşıyor. Yetkililer ve yardım örgütleri bu çocuklar için okulları yeniden inşa etmek ve zihin sağlığını koruma programları geliştirmek için uğraşıyor. Ancak IŞİD savaşçılarının çocuklarını tedavi edecek özel programlar yok denecek kadar az.

Yardım çalışanlarına göre öncelikli olan evlerinden kaçan ve kamplara sığınan ailelere yeterli yiyecek, barınma ve acil sağlık hizmetleri sağlamak.

Kamplardaki ailelerin çoğunu komşular, yerel liderler ya da IŞİD kurbanları tarafından evlerinden kovulan IŞİD savaşçılarının eşleri ve çocukları oluşturuyor.

Irak’ın kuzeyinde Uluslararası Göç Örgütü için çalışan Ardalan Maruf, IŞİD savaşçılarının çocuklarına özel olarak oluşturulacak programların onlar için iyilikten çok kötülük anlamına geleceğini söylüyor. Zira bölgede birçok grup IŞİD destekçilerinden intikam almak istiyor.