IŞİD Hapishanelerde mi Örgütleniyor?

Washington Post gazetesinin özel haberine göre, IŞİD adına savaşmak için Irak ve Suriye’ye giden yüzlerce Avrupalı terörist ülkelerine geri döndükten sonra tutuklanarak hapsedildi. Gazete, şimdi de bunun ciddi bir sorun oluşturduğunu, militanların tutuklu olduğu hapishanelerin geleceğin terörist yuvaları haline gelmesi tehlikesi bulunduğunu yazıyor.

Habere göre Avrupa çapında hapishaneler, İslamcı teröre karşı verilen mücadelenin son cephesi haline geldi. Bundan beş yıl önce binlerce Batılı ülke vatandaşı, IŞİD ya da başka terör örgütleri için savaşmak amacıyla Irak ve Suriye’ye gitti. 2016’dan bu yana yüzlercesi, vatandaşı oldukları ülkelere geri dönüş yaptı. Öte yandan mülteci krizi ve terör saldırıları nedeniyle adeta travma geçiren Batılı ülkeler, geri dönenlere karşı çok daha sert tavır takınmaya başladı. Ortadoğu’ya gidenler ya da İslamcı grupları destekledikleri anlaşılanlar, terörle suçlandı ve hapse atıldı. Oysa 2016’ya kadar ülkelerine dönenler, terör eylemlerine katıldıklarına dair herhangi bir kanıt olmadığı sürece serbest kalıyordu. Avrupa’da terör eylemlerinden ölenlerin sayısı, bu uygulamalar devreye gireli beri düşüşe geçmişti. Ancak şimdi özellikle Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa’da yetkililer, hapishanelerin, geleceğin teröristlerinin yetiştiği merkezler haline gelmesini önleme yolları arıyor. Hapistekilerin çoğu iki yıl içinde serbest kalacakları için yetkililer, adeta zamana karşı yarışıyor.