IŞİD Hapishanelerde mi Örgütleniyor?

Washington Post gazetesinin özel haberine göre, IŞİD adına savaşmak için Irak ve Suriye’ye giden yüzlerce Avrupalı terörist ülkelerine geri döndükten sonra tutuklanarak hapsedildi. Gazete, şimdi de bunun ciddi bir sorun oluşturduğunu, militanların tutuklu olduğu hapishanelerin geleceğin terörist yuvaları haline gelmesi tehlikesi bulunduğunu yazıyor.
Habere göre Avrupa çapında hapishaneler, İslamcı teröre karşı verilen mücadelenin son cephesi haline geldi. Bundan beş yıl önce binlerce Batılı ülke vatandaşı, IŞİD ya da başka terör örgütleri için savaşmak amacıyla Irak ve Suriye’ye gitti. 2016’dan bu yana yüzlercesi, vatandaşı oldukları ülkelere geri dönüş yaptı. Öte yandan mülteci krizi ve terör saldırıları nedeniyle adeta travma geçiren Batılı ülkeler, geri dönenlere karşı çok daha sert tavır takınmaya başladı. Ortadoğu’ya gidenler ya da İslamcı grupları destekledikleri anlaşılanlar, terörle suçlandı ve hapse atıldı. Oysa 2016’ya kadar ülkelerine dönenler, terör eylemlerine katıldıklarına dair herhangi bir kanıt olmadığı sürece serbest kalıyordu. Avrupa’da terör eylemlerinden ölenlerin sayısı, bu uygulamalar devreye gireli beri düşüşe geçmişti. Ancak şimdi özellikle Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa’da yetkililer, hapishanelerin, geleceğin teröristlerinin yetiştiği merkezler haline gelmesini önleme yolları arıyor. Hapistekilerin çoğu iki yıl içinde serbest kalacakları için yetkililer, adeta zamana karşı yarışıyor.
Gazetenin görüş aldığı Belçikalı terör uzmanı Thomas Renard, özellikle Belçika’da en başta gelen terörle mücadele yönteminin, radikal İslamcılar’ı hapishanelere doldurmak olduğunu, ancak bu taktiğin yeni sorunlar doğurabileceğini kaydediyor. Renard, bu konuda, “Belçika’da şimdiye kadar terör suçlamasıyla tutuklananların sayısı hiç bu seviyeye yükselmemişti. Bu insanları hapishanelerde bir araya getirerek yeni teröristleri de bünyelerine katmalarına yardımcı oluyoruz,” diyor. Adının açıklanmasını istemeyen Belçikalı bir yetkili de hapisten çıkan bazılarının patlamaya hazır saatli bomba olabilecekleri yorumunda bulunuyor. Bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giyenlerin büyük çoğunluğunun en fazla beş yıl hapis cezası aldığı Belçika hapishanelerinde aşırı İslamcılar, diğer mahkumlardan ayrı hücrelerde tutuluyor. Belçikalı yetkililere göre bunun nedeni, köktendincilerin başka mahkumları da etkilemesini ve kendi yörüngelerine çekmesini engellemek.
Almanya’daki hapishanelerdeyse daha farklı bir yöntem uygulanıyor. Tehdit unsuru olan mahkumlar, diğerlerinden ayrı tutulmuyor, ancak tüm mahkumlar, radikalleşip radikalleşmedikleri konusunda yakından izleniyor. Hıristiyan ve Müslüman tutukluların aynı ortamları paylaşmaları sağlanıyor. Bunun amacı, karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamı oluşturmak. Ceza sistemi tarafından “radikal” olarak tanımlanan kişilere rehberlik, danışmanlık ve terapi hizmeti veriliyor. Gerek İslamcılar gerekse aşırı sağcılara, hapiste imam ya da rahiplerle konuşma imkanı sağlanıyor. Rehabilitasyon programları, mahkumların serbest bırakılmasından sonra da devam ediyor.
IŞİD’in 2014’te kurulmasından bu yana Avrupa’da girişilen terör saldırılarının büyük çoğunluğunun hapiste radikalleşen militanlar tarafından düzenlendiğine dikkat çeken Washington Post gazetesi, 2015 ve 2016’da Belçika ve Fransa’da yaşanan terör saldırılarının, kıtadaki terör sorununun boyutları konusunda Avrupa’nın gözünü açtığını bildiriyor.
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