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IŞİD Havice'de varlığını sürdürüyor

27.12.2017 12:13 | Son Güncelleme 7 dakika önce

IŞİD'in Havice'den püskürtüldükten sonra bölgede en az 45 kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Irak Başbakanı İbadi ,9 Aralık'ta ülkenin tamamen IŞİD'den kurtarıldığını duyurmuştu.Havice'nin IŞİD'den kurtarıldığının ilan edilmesinden bu yana bölgede onlarca kişinin IŞİD militanları tarafından öldürüldüğü açıklandı. Irak hükümeti Ekim ayında IŞİD'in Irak'taki son kalesi sayılan Havice'nin IŞİD'ten temizlendiğini duyurmuştu. Kerkük emniyet çevrelerince o tarihten sonra en az 45 sivil ve güvenlik mensubunun IŞİD tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Aynı süre zarfında İran'a bağlı Haşdi Şabi milislerinin, 288 cihatçıyı öldürdüğü, 55'ini de esir aldığı öğrenildi. Iraklı güvenlik uzmanı Sarmad el Bayati IŞİD'in bölge için büyük tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Bayati teröristlerin gündüz saklandıklarını ve gece saatlerinde geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Askeri uzman, saldırı ve insan kaçırmaların devam etmesi nedeniyle bölgeden kaçanların geri dönmeye cesaret edemediklerini de sözlerine ekledi.

IŞİD tehlikesi geçmedi

Yüksek düzey bir polis amiri Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada Irak ordusunun Havice'yi kurtarma harekâtında sadece şehir merkezi ve ana karayolu bağlantıları üzerinde yoğunlaştığını ve bir kısım terörist teslim olurken, diğerlerinin çevre dağlarda ve mağaralarda saklandıklarını söyledi.

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta geniş bir alanı kontrolü altına almıştı. 2015 yılından bu yana işgal ettiği topraklardan çekilmeye zorlanan IŞİD'in hareket alanı giderek azalıyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 9 Aralık'ta IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını ilan ederken, uzmanlar zaferden söz etmek için henüz erken olduğu uyarısında bulunmuştu.

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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