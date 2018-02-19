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IŞİD Irak’ta Haşdi Şabi’ye Saldırdı: 27 Ölü

19.02.2018 18:14 | Son Güncelleme

Irak’ta IŞİD militanları Şii milis grubu Haşdi Şabi’ye (Halk Seferberlik Güçleri) saldırdı. Olayda grubun 27 üyesi öldü

IŞİD Irak’ta Haşdi Şabi’ye Saldırdı: 27 Ölü

Irak’ta IŞİD militanları Şii milis grubu Haşdi Şabi’ye (Halk Seferberlik Güçleri) saldırdı. Olayda grubun 27 üyesi öldü.

Çoğunlukla Şii milislerden oluşan şemsiye grup Haşdi Şabi yaptığı açıklamada, saldırının önceki gece Kerkük’ün güneybatısındaki el Sadunya bölgesinde, gece operasyonları yürüttükleri sırada meydana geldiğini belirtti.

Açıklamada, ordu üniformaları giymiş saldırganların Şii milisleri pusuya düşürdüğü, en az iki saat süren çatışmalarda militanlardan bazılarının öldürüldüğü, bazılarının ise kaçtığı kaydedildi.

Irak ordusu sözcüsü Tuğgeneral Yahya Rasul, olaydan IŞİD’in “uyuyan hücrelerini” sorumlu tuttu ve Irak güçlerinin saldırganları bulmak için bölgede arama yaptığını bildirdi.

IŞİD de kendisine ait Amaq haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi.

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