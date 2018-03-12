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IŞİD, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2018 03:26 | Son Güncelleme

Irak'ta, terör örgütü IŞİD'li teröristlerin Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak 10 sivili öldürdüğü bildirildi.

IŞİD, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, IŞİD'li teröristlerin, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.

Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırının ardından IŞİD'li teröristlerin bölgeden kaçtığını belirten Şemri, yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

IŞİD'e bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD ISIS DEAŞ DAEŞ Kerkük Bağdat ırak sivil

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