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IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2018 04:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Irak'ta IŞİD militanlarının tecavüzleri sonucu doğan çocukların birçoğunun kabul görmediğini ve terk edildiğini söyledi.

IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Irak'a yaptığı 8 günlük ziyaretin ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü IŞİD militanlarının elinden kurtulan kadınlar ile kız çocuklarının maruz kaldığı cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

Bağdat, Erbil ve Musul'da hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, dini liderler ile IŞİD'in elinden kurtulan kadınlar ve kız çocuklarıyla görüşmeler yaptığını belirten Patten, "Sağ kalanların yürek burkan hikayelerini ilk elden dinledim." dedi.

Ülkede bin 500'ü kadın ve kız çocuğu olmak üzere 3 bin 154 Ezidi ile 600'ü kadın, 250'si çocuk Türkmen ve Şii bin 200 kişinin hala kayıp olduğunu aktaran Patten, IŞİD militanların tecavüzleri sonrası doğan çocukların toplumda kabul görmediğini vurguladı.

Patten, "Tecavüz sonrası doğan birçok çocuk terk ediliyor. Bazı dini liderler empati gösterse de kabile liderleri tecavüzden doğan çocukları kabul etmede büyük bir isteksizlik sergiliyor. Musul'da yetkililer terk edilen binlerce çocuk için yetimhane açmak zorunda kaldıkları bilgisini verdi." diye konuştu.

(AA)

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