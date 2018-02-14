IŞİD Mağdurları Derneği Kapatıldı

IŞİD’in Ankara’da 2015 yılında düzenlediği terör saldırısında yakınlarını kaybedenler ve yaralananlarca dayanışma amaçlı kurulmuş olan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’ne hukuki engel getirildi. Ankara Valiliği’ne bağlı Ankara İl Dernekler Masası tarafından açılan dava üzerine Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tüzüğünde eksiklikler bulunması gerekçe gösterilerek IŞİD mağdurlarınca kurulan dernek kapatıldı. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği ise, bugün kapatma kararına ilişkin KESK, DİSK, TMMOB ve TTB temsilcileriyle ortak basın açıklaması düzenledi.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Mehtap Sakinci Coşgun, “10 Ekim adalet ve barış talebimiz kapsamında siyasetler üstü kurduğumuz örgütlü mücadele, hız kesmeden ve kurumsal başka bir yapıyla devam edecektir. 10 Ekim aileleri, yine aynı amaçlar doğrultusunda ve vakıf tüzel kişiliğiyle yoluna devam etme kararı almıştır” dedi.

Terör saldırısında yaşamını yitiren Avukat Uygar Coşgun’un eşi olan Coşgun, derneği 9 Mart 2016’da 54 kurucu üye olarak oluşturduklarını söyledi. Coşgun, Ankara İl Dernekler Masası’na kuruluş aşamasında dernek tüzüğünü ilk kez sunduktan sonra karşılaştıkları zorluklar nedeniyle iki defa tüzük değişikliği yaptıklarını anlattı. Coşgun, “Kesinlikle derneğin kapatılmasına sebebiyet verecek usul eksikliğimiz olmamıştır. Dernek tüzüğümüzün 5. maddesindeki ‘üyeliğin askıya alınması’ ile ilgili düzenleme, Dernekler Masası tarafından yasaya aykırı addedilerek, derneğimiz hakkındaki fesih davası aleyhimizde kabul edilmiştir. Oysa bu düzenlemede hukuken hiçbir engel yoktur. Üstelik tüzük değişikliği için yeniden genel kurul yapılması yönündeki talebimiz de İl Dernekler Masası tarafından reddedilmiştir. Bu nedenlerle kapatılma kararının hukuki saiklerle verilmediği kanaatindeyiz. Bu karar, toplum vicdanında 10 Ekim Katliamı’nın açtığı yarayı yeniden kanatmaktadır. Aynı zamanda geride kalan bizlerin ‘Unutmama, unutturmama’ iradesini de tanımamaktır” diye konuştu.