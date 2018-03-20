IŞİD Militanları Şam’ın bir Mahallesini Ele Geçirdi

Kadam’ı daha önce ellerinde tutan isyancılar, bir hafta önce uzun süren bir kuşatmanın ertesinde bölgeyi hükümete teslim etmişti. Binin üzerinde isyancı ve ailesi, hükümete teslim olmaktansa ülkenin kuzeyinde isyancıların elindeki bölgelere gitmeyi tercih etti.

IŞİD militanları da Twitter’da, Kadam’ı aldıkları yönünde bir açıklamayı dolaşıma soktu.

Gözlemevi, çok sayıda askerin de yaralandığını ya da esir alındığını belirtti.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Kadam’daki çatışmalarda en az 36 asker ve hükümet yanlısı milis öldü; hükümetin takviye güç gönderdiğini de aynı örgüt duyurdu.

IŞİD militanları Şam’ın Kadam mahallesini Pazartesi geç saatlerde ele geçirdi. Mahalle, hükümetin Doğu Guta’yı isyancılardan geri almak bir aydır sürdürdüğü kampanya ve bölgeye önemli miktarda kaynak aktarması nedeniyle büyük ölçüde boş bırakılmıştı.

IŞİD, Şam’ın güneyinde rejimin elindeki bir mahalleyi günler süren ve çok sayıda asker ile hükümet yanlısı milisin öldüğü çatışmaların ardından ele geçirdi. Suriye hükümeti, bölgeye takviye güç gönderdi.

Bu arada Beyaz Kasklılar olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma adlı grup da, Doğu Guta’da dün hükümet ya da Rus uçakları tarafından bombalanan bir okulun bodrumundan hala cesetlerin çıkarıldığını bildirdi.

Grup, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında 20 kadın ve çocuğun cesedini çıkardığını belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Doğu Guta’nın Arbin kasabasındaki okulun yerleşimciler tarafından barınak olarak kullanıldığını kaydetti.

Suriye Sivil Savunma grubunun sözcülerinden Oways el Şami, devam eden bombardımanın arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son rakamlarına göre, Doğu Guta’da hükümetin saldırıları nedeniyle 45 bin kişi evlerinden oldu.

Sözcü Andrej Mahecic Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, binlerce kişinin, şiddetli çatışmaların arasında mahsur kaldığını ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Mahecic, barınak eksikliğinin ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.