IŞİD Militanlarının Aileleri Evlerine Geri Dönmeye Korkuyor

25 yaşındaki Houla, çocuğu olmadığı için Irak'taki köyüne geri dönebileceğini düşünüyordu. IŞİD militanlarının çocukları, yaşları ne kadar küçük olursa olsun köyde kabul görmüyor. Bir militanın dul eşi olan Houla, çocuğu olmamasına rağmen köyüne döndüğünde ailesini tehlikeye atabileceğini düşünüyor.

”Köye dönersem aileme saldıracaklar” diyor.

Houla bu nedenle evine geri dönmek yerine Irak'ta çölde kurulu kamplardan birinde bir çadırda yaşıyor. Savaşın bir aydan uzun süre önce resmen bittiğinin açıklanmasına rağmen kampa çok sayıda aile gelmeye devam ediyor.

Son yıllarda öldürülen ya da ele geçirilen Iraklı IŞİD militanlarının sayısı, on binleri buluyor. Bu militanların ailelerinin çoğu, kendileri de IŞİD mağduru olan akrabalarından ve komşularından tecrit edilmiş bir şekilde kamplarda yaşıyor.

Musul'un yaklaşık 60 kilometre güneyindeki bir kampta çalışan Ziyad Halad, IŞİD militanlarının ailelerinin intikam için peşlerinde koşanlardan kaçmak için kampa sığındıklarını söylüyor.