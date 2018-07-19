IŞİD Militanlarıyla Evlenmeye Zorlanan Kadınlar Şimdi Örgütle Savaşıyor

Amerika destekli güçler El-Şaddadi kasabasını IŞİD militanlarının denetiminden kurtarmadan önce 26 yaşındaki Viyan ve 18 yaşındaki Jiyan iki IŞİD militanıyla evlendirildi. Bunlar kadınların gerçek adları değil. İki kız kardeş IŞİD’e karşı savaşta hayatını kaybeden iki arkadaşlarını onurlandırmak için bu isimleri almış. Jiyan Amerikan’ın Sesi’ne verdiği röportajda, “Kadınlar istese de istemese de onları evlenmeye zorluyorlar. Bir IŞİD militanıyla evlendim. Onunla birlikte bir ay kaldım ve daha sonra kaçtım” dedi.
Jiyan, Suudi Arabistan’dan gelmiş bir IŞİD militanıyla evlendiğinde çocuk yaştaydı. Viyan ise Suriyeli bir militanla evlendirildi. Her iki kız kardeş de IŞİD’e karşı savaşmanın kendileri için kişisel bir hesaplaşma olduğunu söylüyor.
Viyan, YPJ’ye katılmasının nedenini, kadınların seslerini duyurma şansı olması ve kadınların istekleri dışında bir şey yapmaya zorlanmaması olarak gösteriyor. Jiyan ise savaşta kocasıyla yüz yüze gelmeyi istediğini söylüyor. Jiyan, “Eğer hala hayattaysa kendi ellerimle ondan intikam almak istiyorum” diyor.
El Şaddadi, Haseke bölgesinde Suriye Irak sınırına 30 kilometre mesafede bir kasaba. Kasaba Mayıs 2014’te IŞİD’in denetimine girdi. 2016’da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin yürüttüğü Khabur Gazabı operasyonu çerçevesinde geri alındı.
Halifelikte kadınlar
İki kız kardeş kocaları tarafından bir nesne gibi kullanıldıklarını ve insanlık dışı bir muamele gördüklerini söylüyor. Kendilerinin kocalarının söyledikleri dışında hiçbir konuda fikir beyan etme hakları olmadığını ve koşulsuz itaat etmek zorunda kaldıklarını anlatan Jiyan, “Bana yaptıkları ve yapılmasına izin verdikleri anlatabileceğim gibi değil” diyor.
Viyan, kocasıyla birlikte IŞİD’in sözde halifelik ilan ettiği bölge içerisinde farklı noktalara götürüldüğünü söylüyor. Viyan, Suriye’de El-Mayadin ve Rakka’ya, Irak’ta da Musul’a gittiklerini söylüyor.
Kaçış
Evlendikten bir ay sonra kocasından kaçtığını söyleyen Jiyan, “Birgün dinen de helal olduğunu söyleyerek bana kamçıyla vurmaya çalıştı. Ona bunu kabul etmediğimi söyledim ve o gün kaçtım” diyor.
Kocasının kasabada gördüğü Yezidi bir kadını da satın almaya çalıştığını anlatan Jiyan, kocasının bu kadını adeta bir yatırım aracı gibi satın alıp daha sonra satmayı ve kazanacağı parayla kendisine yeni bir araba satın almayı planladığını belirtiyor.
Jiyan gizlice bu Yezidi kıza da kaçması için yardım etmek istediğini ama başaramadığını da kaydediyor. 2014 yılında grubun kuzey Irak’taki Sincar bölgesinde düzenlediği saldırı ve katliamlardan sonra binlerce Yezidi kadın IŞİD tarafından kaçırıldı ve seks kölesi olarak kullanıldı.
2017 yılında Londra merkezli Oxford Araştırma Grubu tarafından yayınlanan bir raporda, IŞİD’in kadınlara yönelik olarak cinayet, cinsel saldırı, işkence ve hapise atma gibi ölümcül taktikler kullandığına dikkat çekiliyor. Zhyan da rapordaki ifadeleri doğruluyor ve bazı durumlarda saldırıların çok daha kötü olduğunu söylüyor.
Jiyan, “IŞİD militanları kadınlara çok kötü davranıyor. Onlardan boşansalar da boşanmasalar da kadınları bırakıp başka bir savaşa gidiyorlar. Birçoğu arkadaşlarına eğer kendileri ölürlerse eşlerini alabileceklerini söylüyor. Hatta eşlerini başkalarına satıyorlar” diyor.
Deyrizor
Viyan ve Jiyan Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da halen IŞİD’in kontrolundaki bölgelerin kurtarılması adına yürütülen operasyonlarda görev alıyor. İki kız kardeş birbirlerinin yaralandıklarına tanık olmamak için farklı cephelerde savaştıklarını söylüyor. Jiyan kendilerini IŞİD’e karşı savaşan diğer tüm kadınlarla da kardeş olarak gördüklerini belirtiyor.
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