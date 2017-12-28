IŞİD Sanığı İkinci Kez Tahliye Edildi

2015 yılı Ekim ayında IŞİD'in hücre evine düzenlenen ve 7 militanın öldürüldüğü operasyonda yakalanan N.T. ile birlikte 18 kişi hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tehlikeli madde bulundurma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 15- 37'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Ekim 2016 tarihli celsesinde tutuklu sanıklardan 12'si, 17 Ocak 2017 tarihli celsesinde ise 1'i olmak üzere 13'ü tahliye edildi. Aralarında N.T.'nin de bulunduğu diğer 3 sanığın, 20 Haziran 2017 tarihli celsede tahliye edilmesiyle tutuklu sanık kalmadı. Ancak savcı, örgütün Diyarbakır Emiri olduğu gerekçesiyle yargılanan N.T.'nin tahliyesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle N.T.'nin yeniden tutuklanmasına karar verdi.

N.T. bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, Fethullah Gülen'i eleştirdiği için kendisine komplo kurulduğunu ifade ederek; "Biz cezaevine girdikten 1 yıl sonra birileri üzerime ifade vermeye başladı. Bunun sebebi medyada bizim kötülenmemizdir. Hakkımda 2 ayrı dava daha açıldı. Hem DEAŞ, hem El Kaideci olduğum söyleniyor. Bu iki örgüt birbirine düşmandır. 2013 yılından beri beni teknik takiple izleyenlerin, benim Suriye'ye gidip- gitmediğimi tespit etmeleri lazım. Zeynep isimli biri çıkıp benim Suriye'ye gittiğimi söylüyor. Benim dükkanlarım var. Hangi ara Suriye'ye gitmişim? Üzerime atılanların hepsi iftiradır. İftira sebebi de Türkiye'de yapılan kirli oyunlardır. 2013-14 yıllarında yaptığım basın açıklamasından dolayı Emniyet ve içindeki bazı gruplar üzerime oyun oynamaya başladı. 2 yıldır cezaevindeydim. 2010 yılında Fethullah Gülen'i eleştirdiğim için bana 'Seni cezaevinden çıkarmayacağız' dediler. Darbe bitmiş ancak darbeyi planlayanların oyunları hala bitmemiştir” dedi. Daha sonra görüşü sorulan savcı, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi. Ancak mahkeme sanık N.T.'nin ikinci kez tahliyesine karar verdi. Kararda, "Sanığın daha önce uzun tutukluluk nedeniyle tahliyesine karar verilmiş olması, bu karardan sonra 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanığın yeniden tutuklandığı, bu şekilde tutukluluk süresinin daha da artması, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında her ne kadar aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunsa da tutukluluğun devamına karar verilmesinin ölçülü ve orantılı olmayacağından adli kontrolle tahliyesine karar verilmiştir ” denildi.

Karara bir hakim muhalefet etti. Muhalefet gerekçesi karara şöyle yazıldı: "Sanık hakkındaki mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle, tutukluğunun devamına karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum."