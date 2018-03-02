IŞİD Sonrası Irak'ın Yeniden Yapılanmasında Öncelik Musul'da

Musul’un IŞİD’den kurtarılması operasyonu 9 ayı sürdü. Bu süre zarfında kent büyük hasar gördü.

Musul’un Eski Kent bölümü aylarca süren sokak çatışmaları ve hava saldırıları yüzünden neredeyse enkaza dönüştü. Kentin batısı da büyük hasara uğradı.

Büyük bir imar göreviyle karşı karşıya kalan Iraklı yetkililer bunu hükümetin tek başına yapamayacağını söylüyor.

Hükümet önceliğini konut yapmaya ve evlerini terkedenlerin geri dönmesini sağlamaya vermiş durumda.

Musul’un batısında 630 bin kişi hala evlerine dönmedi. Doğuda evi olan 70 bin kişi başka bölgelerde yaşıyor.

Kısa ve uzun vadeli çözümler için 12 milyar dolar gerekiyor.

Hükümet, Mayıs seçimlerinden önce evlerini terketmek zorunda kalanların çoğunun geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor. Ama önemli bir engel var.

Birleşmiş Milletler yetkisi Lise Grande, bunu şöyle açıklıyor: “Batı Musul’da 54 bölge var, 15’i yıkılmış durumda. Bu 15 bölgenin tamamı yıkıldı, 10 milyon ton enkaz var, çoğunda patlamamış mayın ve bomba var.”

Enkaz temizlenmeden önce dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Lise Grande bunun aylar hatta yıllar sürebileceğini söylüyor.