Irak’ta ve Suriye’de küçük gruplar halinde faaliyet gösteren ve elinde tuttuğu toprakların neredeyse tamamını kaybeden terör örgütü IŞİD taktik mi değiştiriyor? Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD’in Afrika’da tutunmaya çalıştığı yolunda bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales, Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı ve IŞİD ve terörle mücadele hakkında bilgi verdi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan önce Syracuse Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Nathan Sales, IŞİD’in yeniden yapılanma taktikleriyle ilgili izlenimlerini paylaştı ve ABD Dışişleri Bakanı’nın Afrika uyarısının zamanlamasına dikkat çekti:
“Dışişleri Bakanı, IŞİD’e bağlı bazı grup ve kişilerin Afrika ve dünya genelinde yürüttüğü faaliyetleri açıkladı. Bakan, açıklamasında IŞİD’le bağı bulunan birçok grup ve kişiyi açıkladı. Bu açıklamayı şimdi yapmamızın nedeni, IŞİD’in Afrika’daki varlığını arttırmasının önüne geçmek. Irak’ta neredeyse silinen IŞİD, Suriye’de de yok olmak üzere. Ancak bu, IŞİD tehlikesinin bittiği anlamına gelmiyor. Bu sadece tehlikenin şekil değiştirdiğine işaret ediyor, çünkü IŞİD’in merkezci bir yapıdan dağınık bir yapıya geçtiğini gözlemliyoruz. Diğer bir deyişle IŞİD kanser hücreleri gibi Afrika başta olmak üzere bütün dünyaya yayılmaya çalışıyor.”
Büyükelçi Nathan Sales, Afrika kıtasında IŞİD’le mücadelenin herşeyden önce örgütün kaynaklarının kurutulmasıyla başarılı olabileceğine dikkat çekti:
“Her ülke gibi Afrika ülkeleri için de, IŞİD’e karşı mücadele yeni bir safhaya giriyor. Yapmamız gereken IŞİD’e gidecek maddi yardımların önüne geçmek. Sadece bomba yapımını veya kullanmasını değil, bomba yapımında kullanılacak maddi kaynakları ve mühimmat yardımını da engellemeliyiz. Bugün yapılan açıklamada belirlenen örgüt ve kişilerle mücadelede biz de bazı grup ve kişilere yaptırım uygulayarak Afrika ve diğer bölgelerde IŞİD’in büyümesini engelleyeceğiz.”
Büyükelçi Sales, IŞİD’e karşı özellikle Afrika’da ne gibi adımlar atmayı planladıklarını da açıkladı:
“El Kaide ve IŞİD gibi uluslararası örgütlere karşı mücadelede ortaklarımızla sıkı bir ittifak içindeyiz. Bütün kıtada müttefiklerimizin IŞİD’e karşı koyabilme güçlerini arttırmaları için çalışıyoruz. Yasaların uygulanması şart. IŞİD üyeleri sadece mahkemeler tarafından yargılanıp gereken cezaları almalı. Ayrıca kriz müdahale birimleri kurup olası IŞİD veya El Kaide saldırılarında hızlı müdahalelerde bulunmayı planlıyoruz. Sınır güvenliğini arttırarak teröristlerin ve terör gruplarına gidecek mühimmatın sınırlardan geçmesini durdurmak istiyoruz.”
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales’e göre, IŞİD militanlarının çoğu örgütün Irak ve Suriye’de yenilgiye uğratılmasıyla Afrika’ya giderek faaliyetlerini orada sürdürebilir. Ancak Sales, bu tehlikenin farkında olduklarını ve ona göre adım attıklarını söyledi
SALES:
“Africa has traditionally been an area in which terrorist groups have operated. And part of the reason for that is because they assessed that they’re able to move across borders undetected. What we’ve tried to do is stand up the capabilities. It’s not just of military authorities in the region, but also border security authorities and law enforcement authorities in the region. Well, several years ago, when ISIS was ascended, we saw a number of radicals, terrorists, disaffiliate with other organizations and join up under the ISIS black flag. Now that ISIS’s physical caliphate has been virtually destroyed in Syria and Iraq, we’re looking at what the future holds for disaffected foreign terrorist fighters. Do they return home? Do they stay in Syria? Do they return to join a different terrorist organization? We’re looking at that problem very closely, because the responses to the evolving ISIS threat really depend on what specific form that threat takes.”
“Afrika geleneksel olarak terör gruplarının mekan tuttuğu bir yer. Bunun nedenlerinden biri militanların sorun yaşamadan sınırları geçebilmesi. Irak ve Suriye’nin büyük bölümünü kontrol altına alan IŞİD’e gruplar halinde ve bireysel katılımlar oldu. Şimdi IŞİD’in yok edilmesiyle orada kalan militanlara ne olacak? Evlerine geri mi dönecekler? Farklı gruplara mı katılacaklar? Bu büyük bir sorun teşkil edebilir. Ancak bu durumu yakından izliyoruz. Biz ordunun yanı sıra, sınır güvenliği ve kolluk güçleri gibi birimler kurarak bu sorunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu gruplar ayrıca mürit bulmaya çalışıyor. Bunun da önüne geçmek zorundayız. Bir taraftan terör gruplarıyla askeri açıdan savaşırken, bir taraftan da onların insanlara erişimini engellemeliyiz. Ortaklarımızla birlikte onları finansal ve askeri olarak baskı altında tutmaya devam etmeliyiz.”
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NARR
El Kaide gibi bazı terör örgütlerinin son zamanlarda çok fazla aktif olmadığını belirten Sales, ancak bunun, onların yenilgiye uğradığı veya dağıldığı anlamına gelmediğini söylüyor. Sales, bu örgütlerin tekrar güçlü bir şekilde ortaya çıkmalarını önlemek için alınan önlemlerin ödün verilmeden sürdürülmesinin önemini vurguluyor.
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