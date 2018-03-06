Irak’ta ve Suriye’de küçük gruplar halinde faaliyet gösteren ve elinde tuttuğu toprakların neredeyse tamamını kaybeden terör örgütü IŞİD taktik mi değiştiriyor? Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD’in Afrika’da tutunmaya çalıştığı yolunda bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales, Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı ve IŞİD ve terörle mücadele hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan önce Syracuse Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Nathan Sales, IŞİD’in yeniden yapılanma taktikleriyle ilgili izlenimlerini paylaştı ve ABD Dışişleri Bakanı’nın Afrika uyarısının zamanlamasına dikkat çekti:

“Dışişleri Bakanı, IŞİD’e bağlı bazı grup ve kişilerin Afrika ve dünya genelinde yürüttüğü faaliyetleri açıkladı. Bakan, açıklamasında IŞİD’le bağı bulunan birçok grup ve kişiyi açıkladı. Bu açıklamayı şimdi yapmamızın nedeni, IŞİD’in Afrika’daki varlığını arttırmasının önüne geçmek. Irak’ta neredeyse silinen IŞİD, Suriye’de de yok olmak üzere. Ancak bu, IŞİD tehlikesinin bittiği anlamına gelmiyor. Bu sadece tehlikenin şekil değiştirdiğine işaret ediyor, çünkü IŞİD’in merkezci bir yapıdan dağınık bir yapıya geçtiğini gözlemliyoruz. Diğer bir deyişle IŞİD kanser hücreleri gibi Afrika başta olmak üzere bütün dünyaya yayılmaya çalışıyor.”