‘IŞİD Üyesi Alman Rap Şarkıcısı Öldü’ İddiası

IŞİD propagandası yapan bir medya kuruluşuna göre IŞİD saflarına katılan Alman rap şarkıcısı Denis Cuspert, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldüğü iddia edildi. Amerikalı yetkililer ise iddiayı doğrulamadı.

IŞİD yanlısı el Vefa medya grubu, Deso Dogg adıyla bilinen Denis Cuspert'in cesedinin görüntülerini yayınladı.

El Vefa, Cuspert'in Suriye'nin Deyrizor ilinde bir hava saldırısı sırasında öldüğünü, ölmeden önce 10 düşman askerini öldürdüğünü iddia etti.

Amerikalı yetkililer henüz Cuspert'in ölüm haberini doğrulamadı. Ancak Amerika'nın ya da IŞİD karşıtı koalisyonun bölgede hava saldırısı düzenlemediklerini kaydetti.

Berlin doğumlu Cuspert, IŞİD saflarına 2012'de katılmış ve çok sayıda propaganda videosunda yer almıştı. Alman rapçinin ismi bu videolarda Ebu Talha El Almani olarak geçiyordu.

Amerika, Cuspert'i 2015'te "özel olarak seçilmiş küresel terörist” olarak nitelendirmiş, Cuspert'in hem IŞİD savaşçısı hem de gönüllü propagandacı olduğunu söylemişti.

2015 yılı Ekim ayında ABD liderliğindeki koalisyon Suriye'ye yönelik bir hava saldırısında Cuspert'in öldüğünü açıklamış, ancak daha sonra askeri yetkililer Cuspert'in saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirmişti.

CNN, Cuspert'in Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) çalışan bir tercüman olan Daniela Greene'le 2014'te tanıştığı ve evlendiği yönünde haber yapmıştı. Haftalar sonra Amerika'ya dönen Greene, terörle bağlantılı suç işlediğini itiraf etmiş ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.