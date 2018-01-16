IŞİD yanlısının Londra’da bir çok saldırı planladığı öğrenildi

Mergim Özdamar / İstanbul, 16 Ocak (DHA) – Londra'da bir mahkeme, IŞİD ideolojisinden etkilenen bir vatandaşın, Kraliçe'nin muhafızları, parlamento ve medya örgütleri de dahil olmak üzere geniş bir hedef yelpazesinde terör saldırıları düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

25 yaşındaki Umar Haque, camiden tanıdığı başka kişilerin de kendisine yardım ettiğini söyledi.

Haque doğrudan terör saldırısı planlamakla suçlanırken, Abuthaher Mamun (19), Muhammed Abid (27) ve Nadeem Patel (26) de Haque'ye yardım etmekle suçlanıyor.

Dört kişinin duruşmasının açılışında Savcı Mark Heywood, Haque'in Birleşik Krallık'ta başkalarının da yardımı ile bir veya daha fazla saldırı gerçekleştirmeyi 2016 ve 2017 yıllarında kararlaştırdığını söyledi.

Heywood mahkemeye "Onun motivasyonu, yasaklanan IŞİD örgütüne yön veren ve kalbinde dini, siyasi bir güdülenme olan motivasyonla aynı" dedi.

Haque'in tehlikeli bir zihniyet geliştirdiğini ve yapmayı planladığı saldırıları bu şekilde "haklı gösterebilme” yeteneğine sahip olduğunu söyleyen Heywood, "çünkü bütün kalbiyle buna inanmaya başlamıştı. Aklındaki fikirleri Birleşik Krallık'ta şiddet içeren terör saldırıları planlamak için kullanmaya başlamıştı.”dedi.