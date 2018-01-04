IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!

Terör örgütü IŞİD'in Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki kolu 22 dakikalık bir video yayınlayarak Gazze merkezli Hamas'a savaş açtı.

'MAHKEMELERİNİ VE GÜVENLİK BÖLGELERİNİ BOMBALAYIN'

Washington Post'un haberine göre, ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu'nun çevirisini yaptığı video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı görüntülerle başlıyor.

Ardından IŞİD'in Gazze'deki IŞİD mensuplarına yapılan operasyonlar ve Trump'ın Kudüs kararını engelleyemediği gerekçesiyle Hamas'a savaş açtığı ilan ediliyor.

HAMAS'A 'KAFİR BATI'NIN İZİNDEN GİTME' SUÇLAMASI

Videoda Hamas 'Kafir Batı'nın izinden gitmekle' eleştiriliyor.

Videoda eli bıçaklı bir IŞİD üyesi "Onlara asla teslim olmayın. Patlayıcı, susturuculu tabanca ve yapışkanlı bombalar kullanın. Mahkemelerini, güvenlik bölgelerini bombalayın" ifadelerini kullanıyor.

Hamas'ın askeri kolu ile işbirliği yapmakla suçlanan bir kişi de Hamas'tan ayrıldığı öne sürülen bir başka IŞİD üyesi tarafından infaz ediliyor.

İsrail ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilse de Hamas, bir süredir Mısır ve Batı Şeria'daki Filisitin Yönetimi ile arasını düzeltmek için Gazze'deki IŞİD destekçilerine operasyonlar düzenlemiş ayrıca Sina Yarımadası ile olan sınırında güvenlik önlemlerini arttırmıştı.