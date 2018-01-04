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IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

Terör örgütü IŞİD'in Mısır'daki Sina Yarımadası'nda faaliyet gösteren kolu, Filistinli Hamas örgütüne savaş ilan etti. Yayınladıkları videoda Hamas ile işbirliği yaptığı öne sürülen bir kişiyi infaz ettikleri görülen IŞİD üyeleri destekçilerine Gazze'de Hamas'a saldırmaları emri verdi.

IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!

Terör örgütü IŞİD'in Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki kolu 22 dakikalık bir video yayınlayarak Gazze merkezli Hamas'a savaş açtı.

'MAHKEMELERİNİ VE GÜVENLİK BÖLGELERİNİ BOMBALAYIN'

Washington Post'un haberine göre, ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu'nun çevirisini yaptığı video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı görüntülerle başlıyor.

Ardından IŞİD'in Gazze'deki IŞİD mensuplarına yapılan operasyonlar ve Trump'ın Kudüs kararını engelleyemediği gerekçesiyle Hamas'a savaş açtığı ilan ediliyor.

HAMAS'A 'KAFİR BATI'NIN İZİNDEN GİTME' SUÇLAMASI

Videoda Hamas 'Kafir Batı'nın izinden gitmekle' eleştiriliyor.
Videoda eli bıçaklı bir IŞİD üyesi "Onlara asla teslim olmayın. Patlayıcı, susturuculu tabanca ve yapışkanlı bombalar kullanın. Mahkemelerini, güvenlik bölgelerini bombalayın" ifadelerini kullanıyor.

Hamas'ın askeri kolu ile işbirliği yapmakla suçlanan bir kişi de Hamas'tan ayrıldığı öne sürülen bir başka IŞİD üyesi tarafından infaz ediliyor.

İsrail ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilse de Hamas, bir süredir Mısır ve Batı Şeria'daki Filisitin Yönetimi ile arasını düzeltmek için Gazze'deki IŞİD destekçilerine operasyonlar düzenlemiş ayrıca Sina Yarımadası ile olan sınırında güvenlik önlemlerini arttırmıştı.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
sizi gidi israil abd uşakları sizi gün gelecek onlarla birlikte sizde biteceksiniz.
Burdan da apaçık görüleceği üzere Işid, Deaş..vs her ne haltsa ABD ve İsrail tarafından hem çıkarlarını savunmak hemde islamı lekelemek için kurulmuş bir terör örgütüdür.
ABD+ISRAIL = IŞID
şu birzamanlar Biji ısıt diyen cahiloglucahilleri cahiller bakın enisteleriniz müslüman katlediyor Allahın koyunlari
Satılık pislikler,insanlığın yüz karası,kökünüzü temizlediler sizler yemek artığısınız,sıkıyorsa bulunduğunuz yerlerden niye kaçtınız.
PYD ile Kolkola ABD korumasında Rakka'dan çıkan IŞİD; seçilmiş Mursi'yi darbe ile devirip , yerine Geçtiğinde ilk İş olarak Gazze nin tek nefes aldığı yer olan Refah sınır kapısını kapatan SİSİ nin Mısırın'da gidipte yahudi öldürecek değildi zaten
işide silah gönderiyor diye tırları durduran hainler nerede acaba, esas kendilerinin yandaşları olan deaşı görsünler
@kansed işide silah gönderen hainler hala senin gibileri yönetiyor.
İSRAİL ve ABD öyle bir zaman gelecekki kendi memleketiniz dışına çıktıgınızda israilli ve amerikalıyız diyemeyeceksiniz tüm dünya sizden nefret edecek...
abd nin israili dölleri israile saldırsanıza
@06sdk80 türkiyedeki işid liler kimin dölü..
@gocebe09 onlar bir kaç öfkeli çocuk
israile abd ye hizmet veren musluman nasil oluyor anlamiyorum ilginc bir durum var ortada
akpnin haylaz çocukları
YAHUDİ KÖPEKLERİ SİZİİİ SAHİBİNİZİ KORUMAK İÇİN 1000 TAKLA ATARSINIZ
Barbar ISID yine kan içti ülkemizde yandaşları pek az değil
@orhin27 az değil ne demek. başımızdakiler baş destekçisi
savaş ilanı ettikleride israile karşı savaşanlar demek ki neymiş işid israilin köpeği olduğu aşikarmış tabi anlayabilene
işidin israil ve abd nin finanse ettiği din görünümlü pravan bir terör örgütü olduğunu sağır sultan bile duyddu..siz hiç İŞİD inİsraile saldırdığını duydunuz mu..hayır tabi ki..çünkü İT sahibini ısırmaz..
@hinterlandtime adam kudüs kararını engelleyemedi diye hamasa yani filistine saldırıyor. Nasıl bir mantıksızlık ortada. İsrail ve abd kendi isteği için kurduğu örgüt olduğu ortada apaçık.
Zalimler için yaşasın cehennem!!
yam yam İŞİD seveler ülkede çook.
resimde arkada silah tutan sözde teröristler paralı abd ve israil askeri silah tutuşlarında duruşlarında eğitimli oldukları belli normal bir terörist o şekilde silah duruş yapmaz çünkü teröristlerde bu kadar disiplin yok.
arapların ortaçağ geleneklerine din diye tapıyorsunuz muhammed hepinizi kandırdı allah yok din yalan bu din insanlık suçu sınıfına alınmalı ve yasaklanmalı
BOP = IŞİD yazık bunlara silah verirken ifşa edenler hala vatan haini
Biliyoruz ki ABD DEAŞ’ı kurdu ve tırlarla silah taşındı, aynı PYD’ye taşındığı gibi; amaç ülkelere şekil vermek yani BOP projesi!
ışid Allah akıl fıkır versın size
burda bile işıdi köyüleyen yorumlara eksi oy veren işid yanlıları var
dünyada bu tip terör örgütlerinin arkasında kimler var acaba !!!! bu gibi örgütler islama zarar veriyor arkalarında ki güçler islam dinini terör dini haline getirmek istiyorlar kardeşlerim biz türk milleti yüce kaganlar yetiştirmişiz fatih gibi kanuni gibi timur gibi cengiz han gibi bu örgütlerin arkasındaki devletlerin islam cografyasına zarar verdiğini görüyoruz kimler olduğunu da tahmin ediyorsunuzdur tabi ki de haçlılar !!!!! son sözümüz haçlılar!! türk milletinin önünde diz çökmeli dünya hakimiyeti yönetme kabiliyetinde olan bir millet suskun aciz olmamalı özgüvenli bilime inanan ....
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