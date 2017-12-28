‘IŞİD Yeniden Kerkük’te’ İddiası

Irak polis teşkilatında görevli Albay Fazıl Sebawi, oğlu ve 5 koruması bir süre önce Kerkük-Havice yolunda düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Bu saldırıdan kısa süre sonra Cıheşat aşireti lideri ve Kerkük'ün güneybatısında da Heşdi Aşayir Güçleri Komutanı Welid Nuri ile eşi ve oğlu öldürüldü. Her iki saldırıyı da IŞİD üstlendi.

Bu iki saldırıdan sonra düzenlenen operasyonlarda 6 IŞİD üyesi öldürüldü. Kerkük Operasyonlar Komutanlığı il sınırındaki Sadiye köyünde üç, Beşir köyünde de üç olmak üzere altı militan öldürüldüğünü duyurdu. Komutanlık öldürülen IŞİD'lilerin, iki saldırının sorumluları olduğunu da açıkladı.

Amerika'nın Sesi'ni ulaştığı Kerkük'teki güvenlik kaynakları çok sayıda IŞİD'linin Kerkük'ün güneybatısı ile Hemrin Dağları arasında ortaya çıktığını belirterek, örgütün saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Peki, 2014'te Kerkük'ten çıkartılan IŞİD bölgeye nasıl yeniden girdi? Güvenlik kaynakları uyuyan hücrelerin uyandığı görüşünde.

Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Şahawan Abdullah ise sadece uyuyan hücrelerin hareketlenmediğini, örgütün Kerkük'e sızdığını söyledi.