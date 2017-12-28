‘IŞİD Yeniden Kerkük’te’ İddiası

Irak polis teşkilatında görevli Albay Fazıl Sebawi, oğlu ve 5 koruması bir süre önce Kerkük-Havice yolunda düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Bu saldırıdan kısa süre sonra Cıheşat aşireti lideri ve Kerkük'ün güneybatısında da Heşdi Aşayir Güçleri Komutanı Welid Nuri ile eşi ve oğlu öldürüldü. Her iki saldırıyı da IŞİD üstlendi.
Bu iki saldırıdan sonra düzenlenen operasyonlarda 6 IŞİD üyesi öldürüldü. Kerkük Operasyonlar Komutanlığı il sınırındaki Sadiye köyünde üç, Beşir köyünde de üç olmak üzere altı militan öldürüldüğünü duyurdu. Komutanlık öldürülen IŞİD'lilerin, iki saldırının sorumluları olduğunu da açıkladı.
Amerika'nın Sesi'ni ulaştığı Kerkük'teki güvenlik kaynakları çok sayıda IŞİD'linin Kerkük'ün güneybatısı ile Hemrin Dağları arasında ortaya çıktığını belirterek, örgütün saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Peki, 2014'te Kerkük'ten çıkartılan IŞİD bölgeye nasıl yeniden girdi? Güvenlik kaynakları uyuyan hücrelerin uyandığı görüşünde.
Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Şahawan Abdullah ise sadece uyuyan hücrelerin hareketlenmediğini, örgütün Kerkük'e sızdığını söyledi.
Amerika'nın Sesi'ne konuşan Abdullah, son dönemlerde yaşanan olayların arkasında sadece IŞİD'in olmadığını savunarak, "Kerkük'te hem patlamalar, hem kaçırmalar oluyor. Son olarak bir Arap köyündeki dört Kürt vatandaş kaçırıldı. Benzer olaylar Dakuk sınırında da oldu. Bazı olayları Şii milisler yapsa da, bazılarını IŞİD gerçekleştirmektedir. Kürt emniyet güçleri olmadığı için bir boşluk var. Kerkük – Havice sınırları şu anda boş ve herhangi bir askeri güç yoktur. Olay sadece uyuyan hücrelerin uyanması değil, aldığımız bilgilere göre IŞİD, Havice tarafında Kerkük'ün içine sızmış. Açık bir şekilde IŞİD unsurları Raşad – Dakuk – Tuzhurmatu arasında gidip geliyorlar. Irak ordusuyla hiç karşılaşmadılar, bölgede açık bir şekilde hareket ediyorlar ” dedi.
Merkezi hükümetin tek başına bölgeyi koruyamayacağın savunan Abdullah, "Bu bölgelerdeki koşullar aynı Saddam dönemindeki, 2003 öncesindeki gibi, olmuş. Çok kötü bir durum var. IŞİD'in gelmesinden önce var olan ortak güçlerin -- Peşmerge ve emniyet güçleri gibi -- ortak operasyon odası kurması gerekiyor. Irak hükümeti tek başında bu bölgeleri koruyamaz” dedi.
IŞİD'in 2014'teki saldırısının ardından Irak ordusu Kerkük'ten çekildi. Ordunun bıraktığı yerlere Kürt güvenlik güçleri yerleşti. 16 Ekim'den sonra ise Iraklı Ordusu ve Haşdi Şabi ile birlikte bölgeye girerek kontrolü ele aldı.
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