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IŞİD’den Irak’ta Seçim Tehdidi

25.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Irak’ta yeni meclis ve hükümet için yapılacak genel seçimler yaklaşırken, IŞİD’den saldırı tehdidi geldi

IŞİD’den Irak’ta Seçim Tehdidi

Irak’ta yeni meclis ve hükümet için yapılacak genel seçimler yaklaşırken, IŞİD’den saldırı tehdidi geldi.

Örgüt, adayların ve sandığa gidecek seçmenlerin ‘kafir’ olarak değerlendirileceğini açıkladı. IŞİD, 2006’da öldürülen Ebu Musab El Zerkavi’nin 2005’teki Irak seçimleri için “acı savaş” çağrısını da hatırlattı. Açıklamada El Kaide’nin Irak’taki lideri Zerkavi’nin, “Seçimlerdeki adaylar ilahi olduklarını iddia ediyorlar, yarı tanrı olmak istiyorlar. Oy verenler de onları kutsal ve Allah’a koşut görüyorlar” sözleri yer aldı.

IŞİD yanlısı sosyal media hasaplarında yer alan bir bilgi grafiğindeyse, örgütün son 10 gün içinde Anbar, Kerkük ve Diyala vilayetlerindeki üç ayrı saldırıyı üstlendiği görüldü. Örgüt, Iraklı adayları işaret ederek, “çok tanrılı demokrasiyi” hedef aldıklarını açıkladı.

Amerika’nın Sesi, açıklamaların doğruluğunu teyit edemedi. IŞİD bu ay Anbar’ın Hit şehrinde El Hal Partisi’nin merkezine yönelik bir saldırıyı, Kerkük’te de Türkmen Ulusal Hareketi ve Türkmen Cephesi liderlerine yapılan saldırıları üstlenmişti. Örgüt, 25 aday, parti üyesi ve korumanın saldırılarda öldüğünü öne sürmüştü.

Irak’ta 12 Mayıs’taki seçimlerde yaklaşık 2 bin aday, 329 sandalyeli Meclis’e girmek için yarışacak. Seçim kampanyaları Pazar günü başladı. Irak Başbakanı Haydar El Ebadi, IŞİD’den geri alınan bölgeleri istikrara kavuşturma ve milyonlarca Sünni’yi evlerine döndürme çalışmaları arasında başarılı bir seçim süreci sözü verdi.

Bu seçimler, IŞİD’in 2014’te yükselişinden bu yana Iraklılar’ın ilk sandık başına gidişi olacak.

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