'IŞİD'e Karşı Irak ve Suriye'de Edinilen Zaferler Kırılgan'

İŞID'le mücadele eden Amerika önderliğindeki koalisyon, terör örgütünün Irak ve Suriye'de ilan ettiği halifeliği çökertmeyi başardı. Ancak Amerikalı istihbarat yetkilileri, bölgeye hakim olan istikrarsızlığın bu kazanımları geri çevirebileceği uyarısında bulunuyor.

Washington Yakın Doğu Enstitüsü'nde yapılan toplantıda konuşan Ulusal İstihbarat Dairesi yetkilisi David Cattler, ”Yakın vadede Suriye ve Irak'ta elde edilen kazanımların kaybedilmesinden korkuyorum” dedi.

Uzman, bölgede henüz yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

IŞİD'in üç yılı aşkın süre Irak ve Suriye'de elinde bulundurduğu toprakların yüzde 98'i geri alındı. Örgüt ayrıca binlerce savaşçı kaybetti.

Geçen yıl da örgüt, Suriye'de başkent ilan ettiği Rakka'dan çıkarılmış ve Irak'ta mağlubiyet ilan etmişti.

Koalisyon şimdi de Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin doğusunda, Irak sınırına yakın bölgelerde bulunan IŞİD kalıntılarını temizlemesine yardımcı oluyor.

IŞİD'in küresel ideolojisi

David Cattler, Suriye ve Irak'ta verdiği kayıplardan sonra yeni bir uyum sürecine giren IŞİD'in ideolojisinin küresel çapta yankı bulmaya devam ettiğini kaydetti.