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IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

19.02.2018 15:41 | Son Güncelleme

Aralarında Türklerin de olduğu 10 sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran Irak mahkemesi, IŞİD'e katılmakla suçlanan bir Türk kadını ise idam cezasına mahkum etti.

IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

Irak'ın başkenti Bağdat'taki mahkeme pazartesi günü, IŞİD'e katılmaktan hüküm giyen bir Türk kadını idam cezasına çarptırdı. Öte yandan 10 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sözcüsü Abdül-Sattar Bayraktar, sanıkların Türkiye ve Azerbaycan'ın da aralarında olduğu farklı ülkelerin vatandaşlıklarına sahip olduklarını söyledi. Sanıkların mahkeme kararını temyize götürme imkanı bulunuyor.

Bağdat'taki merkezi ağır ceza mahkemesi Ocak ayında, IŞİD'e katıldığı gerekçesiyle Fas kökenli Alman vatandaşı bir kadının asılarak idam edilmesine hükmetmişti. Söz konusu kadına, IŞİD'in Irak güçlerine karşı düzenlediği saldırılarda yer alma ve lojistik destek sağlama suçlamaları yöneltilmişti. Bu kararla ilgili de temyize gidilmesi ihtimali bulunuyor.

Avrupalı yüzlerce kişi, 2014'ten itibaren Irak ve Suriye'de kayda değer büyüklükte bir bölge üzerinde hakimiyet sağlayan IŞİD'e katılmak üzere savaş bölgesine gitmişti. Son aylarda ise IŞİD'in kontrol ettiği bölge, örgütün yaşadığı askeri yenilgiler sonucu giderek daralmıştı.

dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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