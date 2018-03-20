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IŞİD'in 4 yıl önce Irak'ta kaçırdığı 39 Hint işçinin cesetleri bulundu

20.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, 4 yıl önce Musul'da kaçırılan işcilere ait DNA örneklerinin, bir toplu mezarda bulunan cesetlerle eşleştiğini açıkladı. Yeni Delhi yönetimi, işçilerin kurtarılması için uzun süre uğraşmış, Musul'ın IŞİD'den geri alınması sonrası Irak'tan yardım istemişti.

IŞİD'in 4 yıl önce Irak'ta kaçırdığı 39 Hint işçinin cesetleri bulundu

Hindistan hükümeti, Irak'ın Musul kentinde 4 yıl önce IŞİD militanları tarafından kaçırılan 39 Hint işçinin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, 38 işçinin DNA'sının, bir toplu mezarda bulunan cesetlerle eşleştiğini söyledi.

Sushma Swaraj, diğer işçinin de cesedinin bulunduğu, bu cesette de DNA örneklerinin yüzde 70 eşleştiğini belirtti.

Swaraj geçen yıl parlamentoda yaptığı konuşmada, işçilerin IŞİD tarafından öldürüldüğüne dair herhangi bir kanıt bulunamadığını söylemişti.

Hindistan'da hükümet yetkilileri, 2014'te kaçırılmalarından bu yana hep işçilerin sağ olduğunu vurguluyordu.

Yeni Delhi yönetimi, işçilerin kurtarılması için uzun süre uğraşmış, Musul'ın geçen yıl IŞİD'den geri alınmasından sonra, Irak'tan yardım istemişti.

Öldürülen işçilerin 31'i ülkenin kuzeyindeki Pencap, diğerleri ise yine kuzeydeki Himaçal Pradeş ve Bihar ile doğudaki Batı Bengal eyaletlerindendi.

İşçilerden birinin eşi Rajrani Sharma (solda) ve kızzı Diksha.

Hindistan hükümeti, 2014'te vatandaşlarına Irak'a gitmemeleri ve ülkede bulunanların da çıkmaları gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Temmuz 2014'te bir haftadan süre mahsur kalan 46 Hint hemşire ise ŞİD tarafından serbest bırakılmıştı.

IŞİD'in 4 yıl önce Irak'ta kaçırdığı 39 Hint işçinin cesetleri bulundu

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