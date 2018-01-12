IŞİD'in Ardında Bıraktığı Çocukların Dramı

Maya'nın hem annesi hem de babası, IŞİD'in intihar bombacısıydı. Küçük çocuk, dört kardeşini de kaybetti.

Tombul, güleç yüzlü Maya, henüz iki yaşını bile doldurmamış. Aslında gerçek adı Maya olmayan bu çocuk, büyük olasılıkla büyüyünce geçmişiyle ilgili hiçbir şey bilmeyecek.

Irak'ın Ninevah vilayetindeki Kadın ve Çocuk Dairesi Başkanı Sukaina Muhammed, Maya'yı bulduklarında ”bir deri bir kemik” olduğunu söylüyor. Maya şu anda Musul'daki yetimhanede yaşıyor.

Sukaina Muhammed, bir başka küçük kız çocuğununsa yetimhaneye altı kırık kaburgayla geldiğini anlatıyor.

Iraklı yetkililer, IŞİD'in ardında bıraktığı çocuklara bakma yolları arıyor. Bunlar, IŞİD militanlarının ya da militanların katlettiği insanların çocukları. Aralarında yabancı militanların çocukları da bulunuyor. Kimi çocuklarsa cinsel köle olarak alıkonmuş ve daha sonra da terkedilmiş. Yardım gönüllüleriyse en küçük çocukların hayata acı dolu bir başlangıç yapmalarını önlemek istiyor.

IŞİD militanlarının çocuklarının ya da bu militanların yetiştirdiği çocukların Irak toplumu açısından bir tehdit unsuru haline geleceği düşünülmüyor. Muhammed, hayatta mutlu olabilmesi için ne Maya'nın ne de Maya'yı evlat edinecek ailenin, bu çocuğun IŞİD militanlarının çocuğu olduğu gerçeğini bilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Yetkiliye göre Maya'nın sadece bir savaş kurbanı olduğunun bilinmesi yeterli.