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IŞİD’in Elindeki Ezidiler İçin Eylem Çağrısı

18.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

IŞİD’in 2014 yılında saldırdığı Irak’ın Musul vilayetine bağlı Sincar (Şengal) kasabasından kaçırdığı Ezidi kadınlar için duyarlılık çağrısı yapıldı. Çağrıda saldırının yapıldığı 3 Ağustos’un, soykırıma karşı uluslararası eylem günü olması istendi

IŞİD’in Elindeki Ezidiler İçin Eylem Çağrısı

IŞİD’in elindeki kadınların kurtarılması amacıyla üç yıl önce Diyarbakır’da kurulan ‘Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu’, Sincar’daki saldırının yıldönümü yaklaşırken, duyarlılık çağrısı yaptı.

Platform üyeleri tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şükran Mızrak, halen 3 bin kadın ve çocuğun IŞİD’in elinde bulunduğunu söyledi. Mızrak, saldırının düzenlendiği 3 Ağustos’un uluslararası eylem günü ilan edilmesi çağrısı yaparak, “Bilindiği gibi 3 Ağustos 2014 günü IŞİD Şengal’e (Sincar) saldırdı. Binlerce Ezidi katledildi. 6 bin kadın ve çocuk alındı, 400 bin Ezidi göç etti. IŞİD hala 3 bin kadın ve çocuğu elinde esir olarak tutmaktadır. IŞİD’in Ezidi halkına karşı yürüttüğü soykırımın 4.yıldönümü vesilesiyle, 3 Ağustos’u kadın kırımı ve soykırıma karşı uluslararası eylem günü olması için 2016 yılında yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. 3 Ağustos’un kadın kırımına karşı uluslararası eylem günü olarak ele alınması için ve o gün ortak eylemler için uluslararası kamuoyunda panel, seminer, atölye, TV programları şeklinde programlar hazırladık. Bu yıl da tüm dünya kadınlarının demokratik kurumların, soykırıma karşı 3 Ağustos günü saat 11’de eş zamanlı bir dakika sessiz kalmaya, siyah kurdele takmaya, soykırıma karşı mücadele etmeye ve sözümüzü söylemeye çağırıyoruz’’ dedi.

Toplantının ardından Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan platform üyelerinden Makbule Altıntaş, hedeflerinin IŞİD saldırısının soykırım olarak kabul edilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Altıntaş, “Bizim amacımız soykırımın dünya gündemine girmesi ve soykırım olarak kabul edilmesidir. Bu konuda ciddi lobi faaliyetleri yürüttük. Büyükelçilikler gezildi, uluslararası toplantılara davet edildik, bu konudaki sözümüzü söyledik ve AB ve BM’nin değişik toplantılarında bu konu görüşüldü. Birçok yerde biz öncülük ettik, toplantılara katılarak ‘gündemleştirdik’. Birçok uluslararası çağrılar da oldu. Davalarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Türkiye’deki kısmı bitirdik, şu anda Avrupa’da çalışıyoruz. Bilgi alıyoruz. Tanıkları dinliyoruz. Tutanak imzalatıyoruz. Onların adına Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açılacak” diye konuştu. Altıntaş ayrıca elinde belge ve bilgi olanların kendilerine ulaşması çağrısı da yaptı.

Haziran 2014’te Irak’ın Musul kentini ele geçiren IŞİD, Ağustos ayında Sincar’a saldırdı. Saldırıda binlerce Ezidi öldürüldü. IŞİD’in elinden kaçmayı başaran binlercesi de çevre ülkelere kaçtı. IŞİD 6 bine yakın kadını da esir aldı. Esir alınan kadınların bir bölümü daha sonra kurtarıldı. IŞİD’in elinden kaçanlardan 25 bine yakını da Türkiye’ye sığındı. 2 yıla yakın Türkiye’de kalan Ezidiler ya Irak’a döndü ya da Avrupa’ya gitti. Halen Mardin’in Midyat ilçesindeki kampta 1.500 kadar Ezidi kalıyor.

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