IŞİD’in Kadın Bombacısına 15 Yıl Hapis İstemi

Diyarbakır’da geçen yıl yakalanan ve IŞİD’in bombacısı olduğu iddia edilen Suriyeli Afra Şaar hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Hakkındaki iddiaları reddeden Şaar, eşinin IŞİD militanı olduğunu ve örgüte bomba ve silah yaptığını söyledi.

Suriyeli Afra Şaar’ın, IŞİD’in kadın bombacısı olduğu iddiasıyla 22 Aralık 2017 günü yakalanmasına giden süreç bir telefon ihbarıyla başladı. Polisi arayan bir kişi, Şaar’ın Suriye’den gelerek, eşi Faysal Selimoğlu’nun ailesini ziyaret ettiğini belirtti veeşiyle ilgili bilgi getirdiğini söyledi.

Bunu üzerine polis, ailenin evine operasyon düzenledi. Baskında Suriyeli kadın Afra Şaar gözaltına alındı. Evdeki aramalarda, 3 cep telefonu, 2 telefon kartı, 2 tablet, dizüstü bilgisayar, 'Vasiyet' başlıklı bir doküman ve bilgisayar ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen polis, Şaar ve imam nikâhlı eşi Faysal Selimoğlu'nun Suriye'deki çatışma bölgelerinde çekildiği tahmin edilen ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan fotoğrafları buldu. İncelemelerini sürdüren polis, el yazısı belgelerin, Faysal Selimoğlu'nun Suriye'deyken yazdığı ve ailesine vasiyet olarak gönderdiği mektuplar olduğu sonucuna ulaştı. Selimoğlu'nun Suriye'de IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.