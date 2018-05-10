IŞİD’in Lider Kadrosundan 5 Militan Yakalandı

Amerika liderliğindeki koalisyon, Amerika’nın desteklediği Suriye güçleriyle koordinasyon içindeki Irak güçlerinin, IŞİD’in üst düzey liderlerinden 5’ini yakaladığını belirtti.

Koalisyon sözcüsü Yarbay Ryan Dillon, yakalamaları ‘DAEŞ’e büyük darbe’ olarak niteledi.

Irak’ta artık önemli bir alanı kontrol altında tutmayan IŞİD militanları sadece Suriye içinde Irak sınırında tutunmaya çalışıyor.

Amerika liderliğindeki koalisyon, Irak güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri’ne IŞİD’e karşı yardım ediyor.

Amerika Başkanı Donald Trump da tweet mesajında yakalananların en fazla aranan IŞİD liderleri olduğunu kaydetti.

Açıklamalarda yakalananların isimleri verilmedi.

