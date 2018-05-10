HABER

IŞİD’in Lider Kadrosundan 5 Militan Yakalandı

10.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

Amerika liderliğindeki koalisyon, Amerika’nın desteklediği Suriye güçleriyle koordinasyon içindeki Irak güçlerinin, IŞİD’in üst düzey liderlerinden 5’ini yakaladığını belirtti

IŞİD’in Lider Kadrosundan 5 Militan Yakalandı

Amerika liderliğindeki koalisyon, Amerika’nın desteklediği Suriye güçleriyle koordinasyon içindeki Irak güçlerinin, IŞİD’in üst düzey liderlerinden 5’ini yakaladığını belirtti.

Koalisyon sözcüsü Yarbay Ryan Dillon, yakalamaları ‘DAEŞ’e büyük darbe’ olarak niteledi.

Irak’ta artık önemli bir alanı kontrol altında tutmayan IŞİD militanları sadece Suriye içinde Irak sınırında tutunmaya çalışıyor.

Amerika liderliğindeki koalisyon, Irak güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri’ne IŞİD’e karşı yardım ediyor.

Amerika Başkanı Donald Trump da tweet mesajında yakalananların en fazla aranan IŞİD liderleri olduğunu kaydetti.

Açıklamalarda yakalananların isimleri verilmedi.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklamaHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

ABD, İran'a yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD, İran'a yeni yaptırımlarını açıkladı

Donald Trump-Kim Jong-un zirvesinin tarihi ve yeri belli oldu

Donald Trump-Kim Jong-un zirvesinin tarihi ve yeri belli oldu

Korkunç infaz! 11 kocası var diye taşlayarak öldürdüler

Korkunç infaz! 11 kocası var diye taşlayarak öldürdüler

Nijeryalı diplomat ölü bulundu!

Nijeryalı diplomat ölü bulundu!

Türkiye ve Irak’tan DAEŞ’e ortak darbe!

Türkiye ve Irak’tan DAEŞ’e ortak darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.